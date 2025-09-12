Secciones
¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

La sal marina supone amplias ventajas para la salud que pueden aprovecharse con una sencilla bebida.

Hace 4 Hs

Existen algunas rutinas que al adoptarlas pueden mejorar ampliamente nuestra calidad de vida. Ese es el caso de beber agua con sal marina todas las mañanas. Aunque parezca una estrategia un tanto particular, este ingrediente en nuestra bebida puede aportar todos los minerales que necesita nuestro cuerpo lo que a la vez supone una amplitud de ventajas para nuestro bienestar.

La sal marina es la sal procedente de la evaporación del agua de mar a diferencia de la sal convencional que se obtiene de rocas extraídas de minas terrestres. Este tipo de nutriente tiene un aspecto diferente, de color gris, propio de su estado natural a la vez que, al ser menos refinada que la sal regular esta puede aportar una serie nutrientes extras. Entre uno de sus principales beneficios se encuentra una ingesta más moderada de sodio, debido a su intenso sabor.

El exceso de sodio es considerado como un riesgo para la salud cardiovascular de una persona por lo que antes de llevar a cabo esta estrategia se debe consultar a un profesional de la salud. De acuerdo con los especialistas de “Vivir sin Pastillas”, debemos ingerir agua con sal marina justo antes de levantarnos para aprovechar sus beneficios. Entre estas ventajas se encuentra la reducción del riesgo de padecer diabetes tipo dos.

¿Cuáles osn los beneficios de beber agua con sal por las mañanas?

Entre las propiedades de la sal marina se encuentra su increíble amplitud de minerales que la componen. Este condimento contiene los 84 elementos que se encuentran en nuestro organismo, incluyendo el aluminio, azufre, arsénico, bario, boro, bromo, carbono, cesio, cobalto, estroncio, magnesio, potasio, sodio, flúor, fósforo, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, nitrógeno, oro, plata, paladio radio, rubidio, selenio, silicio, torio, uranio, vanadio, yodo, titanio, zinc y un gran etcétera.

Estos componentes suponen distintas ventajas para la salud entre los que se encuentra el calcio que fortalece las células de la piel y limpia los poros: el magnesio que aumenta el metabolismo celular; el bromuro que tiene propiedades antiinflamatorias; el cloruro de sodio que hidrata las células de la piel y elimina residuos tóxicos y el zinc que promueve el crecimiento y la regeneración de la células. Otras ventajas de este alimento se encuentran en la absorción de nutrientes a través del tracto intestinal así como el aporte de una mayor resitencia en los huesos.

Beber agua con sal marina y limón puede ayudar a hidratar nuestro cuerpo, luego de las noches donde existe una amplitud de tiempo en la que no se ingiere ningún tipo de líquido, de acuerdo con los especialistas de Vivir sin Pastillas. Desde ese programa proponen consumir esta bebida como “desayuno ideal para diabéticos”.

