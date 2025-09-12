¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

Estos componentes suponen distintas ventajas para la salud entre los que se encuentra el calcio que fortalece las células de la piel y limpia los poros: el magnesio que aumenta el metabolismo celular; el bromuro que tiene propiedades antiinflamatorias; el cloruro de sodio que hidrata las células de la piel y elimina residuos tóxicos y el zinc que promueve el crecimiento y la regeneración de la células. Otras ventajas de este alimento se encuentran en la absorción de nutrientes a través del tracto intestinal así como el aporte de una mayor resitencia en los huesos.