Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas

Se esperan vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h durante la tarde y la noche de hoy en el oeste de La Pampa, el oeste y sur de San Luis, el sur de La Rioja, y las zonas costeras de Chubut (Florentino Ameghino y de Rawson), Santa Cruz y Tierra del Fuego (Río Grande).