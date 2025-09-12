Secciones
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en seis provincias del país. Este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por otro lado, los especialistas del sitio Meteored proyectan una señal de precipitaciones sobre el Litoral, el noreste y el norte de la provincia de Buenos Aires. Esto se debería a la persistencia de aire cálido y húmedo, potenciado por la circulación de vientos del sector norte, genera una acumulación de humedad en la franja central del país. 

"Esta dinámica prepara el escenario para que, ante el avance de un frente frío desde el sudoeste hacia el noreste, puedan desencadenarse lluvias y tormentas de intensidad considerable", detalla el meteorólogo Leonardo De Benedictis.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas

Se esperan vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h durante la tarde y la noche de hoy en el oeste de La Pampa, el oeste y sur de San Luis, el sur de La Rioja, y las zonas costeras de Chubut (Florentino Ameghino y de Rawson), Santa Cruz y Tierra del Fuego (Río Grande).

Alerta por fuertes vientos: recomendaciones del SMN

- Evitá actividades al aire libre.

- Asegurá los elementos que puedan volarse.

- Mantenete informado por autoridades.

- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

