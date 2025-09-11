AFA redujo la sanción a Clever Ferreira, pero el paraguayo no estará frente a Newell’s

Atlético recibió una buena noticia en las últimas horas: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio lugar al pedido de reconsideración que la Comisión Directiva había elevado para reducir la sanción de Clever Ferreira, de dos fechas a una. De esta manera, el defensor paraguayo cumplió lo estipulado y quedó habilitado para volver a jugar, según el artículo 25 del Código Disciplinario.