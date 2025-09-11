Secciones
AFA redujo la sanción a Clever Ferreira, pero el paraguayo no estará frente a Newell’s

La AFA redujo la sanción de Clever Ferreira de dos a una fecha y el paraguayo quedó habilitado para jugar. Sin embargo, no estará contra la "Lepra" por molestias físicas y el "Decano" lo preservará pensando en River.

Hace 1 Hs

Atlético recibió una buena noticia en las últimas horas: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio lugar al pedido de reconsideración que la Comisión Directiva había elevado para reducir la sanción de Clever Ferreira, de dos fechas a una. De esta manera, el defensor paraguayo cumplió lo estipulado y quedó habilitado para volver a jugar, según el artículo 25 del Código Disciplinario.

Sin embargo, su regreso al equipo deberá esperar. El zaguero presentó molestias físicas en los últimos entrenamientos y el cuerpo técnico decidió resguardarlo para el partido contra Newell’s, en el “Coloso del Parque”. La prioridad, aseguran desde el entorno “decano”, es preservarlo y evitar riesgos innecesarios de cara al duelo frente a River, por la fecha 9 del Clausura.

La resolución de AFA significó un alivio para la dirigencia y para el propio futbolista, que ahora tiene vía libre para regresar apenas reciba el visto bueno médico. Mientras tanto, Lucas Pusineri deberá rearmar la defensa para un compromiso clave, con Gianluca Ferrari y Marcelo Ortiz como la dupla central titular.

