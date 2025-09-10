Atlético Tucumán busca variantes en ataque tras la suspensión de Leandro Díaz

La campaña de Atlético en el Clausura tiene claroscuros, pero también un dato que ilusiona: el equipo está entre los más goleadores del torneo. Con ocho tantos en su haber, comparte el séptimo puesto de la tabla de poder ofensivo junto a Defensa y Justicia, Banfield y Estudiantes. Por delante aparecen River (15), Barracas Central (11), Unión y Central Córdoba (10 cada uno); además de Boca, Vélez y Riestra (nueve). Dentro de su zona, el conjunto de Lucas Pusineri es el cuarto más goleador, una estadística que lo mantiene expectante en la pelea por objetivos importantes.
El reparto de goles también muestra la diversidad de opciones que maneja: Leandro Díaz (dos), Adrián Sánchez, Miguel Brizuela, Mateo Coronel, Carlos Auzqui, Nicolás Laméndola y Franco Nicola ya convirtieron en el certamen. Sin embargo, la expulsión de Díaz frente a Gimnasia de La Plata, producto de un golpe a Gastón Suso, trastocó los planes. La AFA decidió suspenderlo provisionalmente y todavía no se conoce la sanción definitiva. Atlético envió un descargo, a la espera de la resolución, pero Pusineri ya trabaja en alternativas para el partido contra Newell’s.
La única certeza
Dentro del ataque, la principal certeza es Coronel. El delantero se ganó un lugar indiscutido gracias a su movilidad, capacidad de asociación y peso en los momentos decisivos. Fue figura en la remontada contra Sarmiento y en la Copa Argentina anotó el gol del triunfo ante Newell’s, rival al que volverá a enfrentar este viernes. Su nombre es indiscutible en el esquema 4-4-2 que el técnico no parece dispuesto a resignar.
Primera opción
La gran incógnita pasa por quién será su compañero en el frente de ataque. El primer nombre que surge es el de Mateo Bajamich. El cordobés aporta movilidad y velocidad, además de haber convertido frente a Boca en Copa Argentina. Sin embargo, sus imprecisiones en momentos clave le jugaron en contra: falló un mano a mano frente a Riestra y una chance clara contra Newell’s. Si Pusineri lo elige, el equipo tendría dos atacantes de similares características, más movedizos que de área, lo que podría restar peso en la zona de definición.
Un “9” clásico
La segunda alternativa es Lisandro Cabrera. El delantero, que ingresó en el último partido ante Gimnasia, ofrece un perfil más clásico: potencia física, juego aéreo y la capacidad de fijar a los defensores. Aunque no se le vienen dando los goles, él mismo reconoce la presión y la necesidad de convertir. “Sé que tengo una deuda con el club y conmigo mismo, pero todavía quedan nueve fechas para revertir la situación”, admitió. Cabrera también remarcó la importancia de aprovechar cada minuto.
“En mi posición, aunque entren cinco o 10 minutos, hay que entrar con la obligación de hacer goles”, señaló.
El choque contra Newell’s tiene para él un condimento especial. Debutó en la “Lepra” en 2018 y se mide ante el club que le dio su primera oportunidad en Primera. Sin embargo, fue claro al marcar su presente: “Hoy mi cabeza está en Atlético. Quiero aprovechar esta oportunidad y traer un buen resultado de Rosario”.
El sueño juvenil
Más atrás en la consideración aparece Carlos Abeldaño. El goleador de la Reserva, con seis tantos en el Clausura, ya se entrenó con el plantel profesional durante toda la semana. Con apenas 20 años, “Ogro” es una de las grandes promesas de las inferiores. Aunque se muestra listo para el salto, la falta de experiencia juega en su contra. Pusineri difícilmente lo incluya de entrada, pero podría darle minutos si el contexto lo permite. Sería una apuesta fuerte para nutrir de frescura el ataque en un momento clave del torneo.
El desafío
La ausencia de Díaz no sólo obliga a cambiar nombres, sino también funciones. El “Loco” era la referencia ofensiva, capaz de chocar con los centrales, aguantar la pelota y abrir espacios para sus compañeros. Reemplazarlo implica redefinir la identidad ofensiva del equipo. Si opta por Bajamich, Atlético apostará por un frente de ataque dinámico, con movilidad pero sin un “9” de área definido.
Con Cabrera, en cambio, ganaría peso físico y presencia dentro del área, aunque perdería velocidad en los desmarques. Con Abeldaño, el riesgo sería mayor, pero también la posibilidad de sorprender con un juvenil que llega con confianza desde la Reserva.
La necesidad goleadora
Las declaraciones de Cabrera reflejan el momento del plantel. El delantero habló de la necesidad de cortar la mala racha y de recuperar la confianza. “Contra Gimnasia hicimos un buen partido, ellos llegaron una vez y nos convirtieron. Nos faltó concretar y eso se paga caro. Pero creo que es posible traer los tres puntos de Rosario”, dijo. También se refirió a la importancia de hacerse fuerte en casa y a la expectativa de medirse con River en el Monumental, pero sin perder el foco inmediato: “Ahora pensamos en Newell’s. Es un partido clave para levantarnos”.
Atlético sabe que tiene con qué ilusionarse: un plantel competitivo, estadísticas que lo respaldan y un fixture que le ofrece oportunidades. Pero también enfrenta el desafío de reacomodar su delantera en medio de la incertidumbre sobre la sanción a su jugador más experimentado en ataque. El Clausura aún tiene nueve fechas por delante y la definición está abierta. La pelota, ahora, está en los pies de Pusineri.