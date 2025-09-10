Atlético Tucumán busca variantes en ataque tras la suspensión de Leandro Díaz

La necesidad goleadora

Las declaraciones de Cabrera reflejan el momento del plantel. El delantero habló de la necesidad de cortar la mala racha y de recuperar la confianza. “Contra Gimnasia hicimos un buen partido, ellos llegaron una vez y nos convirtieron. Nos faltó concretar y eso se paga caro. Pero creo que es posible traer los tres puntos de Rosario”, dijo. También se refirió a la importancia de hacerse fuerte en casa y a la expectativa de medirse con River en el Monumental, pero sin perder el foco inmediato: “Ahora pensamos en Newell’s. Es un partido clave para levantarnos”.