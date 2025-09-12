Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella y Masta Clark, el reconocido dúo musical, están de vuelta con su segundo álbum titulado “Es para ya”. Este nuevo trabajo marca un hito en su carrera, prometiendo una experiencia sonora diversa y un fuerte componente visual que ha demandado un año de trabajo constante y la colaboración de numerosos artistas tucumanos. La cita será a las 21 en el cine Atlas, dentro de lo que será una propuesta musical y audiovisual.
- ¿En qué cambia este disco con relación al primero?
- A diferencia del disco anterior que tenía un sonido definido y unánime ligado al subgénero de G-funk en el rap, este es un viaje por diferentes sonoridades y sentimientos donde explotamos muchos caminos nuevos que nos permiten además de contar nuevas cosas, crecer como artistas. Podemos decir que estamos demasiado felices del resultado y la diversidad que tiene el álbum, que va por ejemplo desde el folklore al pop, del pop al trap, del trap al rap.
- ¿Por qué creen que es importante acompañar el relato de las canciones con el mundo audiovisual?
- Nos gusta mucho el cine y como tenemos 30 años y más, somos de la era de YouTube donde nuestros artistas favoritos siempre lanzaban sus canciones con videos”. Además, la imagen a veces puede despertar otras sensaciones en el cerebro que acompaña la música, nos divierte mucho crear, actuar, y meternos en todos los ámbitos posibles dentro de lo artístico”.
- ¿En dónde se reflejan las ideas de las canciones en este nuevo disco?
- Cómo bien se llama el álbum ‘’Es para ya’’, hacemos hincapié en que el trayecto ya lo trazamos. El camino está hecho y ahora no tenemos tiempo de esperar nada”. Este proyecto representa casi un año de trabajo constante, grabando y produciendo sin parar, lo que ha generado una gran felicidad por el resultado.
- ¿Cómo fue ese proceso de trabajo?
- Es la primera vez que estamos casi un año constante trabajando en algo sin parar, fueron muchos días de grabaciones, producción, juntarnos con cada persona de cada área”. Estamos demasiado felices del resultado y la diversidad que tiene el álbum. En lo cinematográfico, destacamos el poder contar con “gente tan talentosa y referentes de Tucumán como Camila Plaate, Isaías Salvatierra, Ruth Plaate entre otros”, y con muchas expectativas y ganas de poder ver el material que será presentado en el nuestro querido cine Atlas.
- ¿Cómo están viviendo la música de colegas tucumanos y qué creen que hace falta para mejorar?
- “Es el mejor momento de la música tucumana, es hermoso ver la variedad de propuestas que hay y la alegría de poder decir que tenemos muy buena relación con muchísimos colegas”. Para mejorar, consideramos que “solo falta tiempo”, en referencia a la escena como estructura, porque como arte hay cosas que conmueven de una manera increíble”.
- ¿Qué proyectos tienen para después de la presentación de “Es para ya”?
- Obviamente después de presentarlo en el cine y que la gente lo escuche en internet, el siguiente paso será la presentación en vivo con nuestra banda y una cantidad de invitados que van acompañar esa noche. Ahora tenemos la cabeza solo en eso, después iremos viendo qué rumbo tomamos.