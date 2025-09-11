La Reserva de Atlético Tucumán cayó contra River y perdió terreno en el Clausura

Atlético no pudo mantener la racha positiva en la Copa Proyección. En el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura de Reserva, el “Decano” cayó por 1 a 0 frente a River en el Monumental José Fierro.
El único gol del encuentro llegó a los 40 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro libre desde la izquierda, el defensor Facundo González apareció libre por el medio del área y, con un toque preciso, definió abajo contra el palo derecho de Patricio Albornoz. Ese tanto fue suficiente para que el “Millonario” se llevara los tres puntos a Buenos Aires.
Un partido cerrado
El trámite fue equilibrado, con pocas ocasiones claras. En la primera parte, Atlético tuvo la chance más nítida en los pies de Facundo Pimienta, quien definió tras la presión de Luciano García pero su remate se fue rozando el poste. River también estuvo cerca con un disparo de Alexander Woiski, que se estrelló en el travesaño.
En el complemento, el visitante estuvo algo más cerca de desnivelar, aunque Atlético intentó lastimar de contragolpe. Incluso el taficeño Joaquín Flores, con la camiseta número 22 de River, protagonizó una situación clara frente al arco “Decano”.
Cambio de posiciones
La derrota significó la segunda consecutiva para el equipo de Hugo Colace, que hace apenas dos fechas era líder cómodo. Ahora, con este resultado, Atlético quedó en el tercer lugar, superado por Rosario Central e Instituto.
Más allá del traspié, el marco en el Monumental fue destacado: la tribuna de calle Laprida lució repleta, al igual que los sectores 5 de plateas y el 3, ocupado por la parcialidad visitante. Al final, los hinchas aplaudieron el esfuerzo de los juveniles, que buscaron el empate hasta los cinco minutos adicionados, aunque sin éxito.
Lo que viene
Atlético deberá reponerse rápido. El próximo desafío será el miércoles 17, a las 15, en el predio de Vélez Sarsfield, último campeón del Torneo Apertura de Reserva.