La Reserva de Atlético Tucumán cayó contra River y perdió terreno en el Clausura

Un partido cerrado

El trámite fue equilibrado, con pocas ocasiones claras. En la primera parte, Atlético tuvo la chance más nítida en los pies de Facundo Pimienta, quien definió tras la presión de Luciano García pero su remate se fue rozando el poste. River también estuvo cerca con un disparo de Alexander Woiski, que se estrelló en el travesaño.