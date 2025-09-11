Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con fotos y corazones en las redes

En paralelo, Yamal también había dado señales de la relación. Tras la goleada de España por 6-0 frente a Turquía en las Eliminatorias Europeas, un video grabado en el vestuario por su compañero Nico Williams lo mostró sonriendo frente al celular. Cuando Williams le preguntó en tono de broma por qué estaba tan contento, el delantero mostró la pantalla: tenía de fondo una foto con Nicki Nicole y lanzó un beso a la cámara. El video fue acompañado por la frase “Mi chaval está in love” (“mi chico está enamorado”), confirmando la complicidad y dejando atrás cualquier rumor de ruptura.