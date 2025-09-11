Secciones
Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con fotos y corazones en las redes

La cantante rosarina y la joven promesa del FC Barcelona compartieron sus primeras imágenes juntos y pusieron fin a los rumores.

ENAMORADOS. Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación. ENAMORADOS. Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación.
Hace 1 Hs

Nicki Nicole y Lamine Yamal dejaron de lado las especulaciones y confirmaron su relación de la manera más directa: con fotos y corazones en redes sociales. La artista rosarina y el futbolista del FC Barcelona compartieron sus primeras postales juntos, que rápidamente se volvieron virales y despertaron la emoción de sus seguidores.

La secuencia comenzó con una publicación de Yamal, en la que se la ve a la cantante recostada sobre su pecho, mientras él solo deja ver su remera. Poco después, fue Nicki quien subió una selfie en la que ambos posan frente a la cámara: ella con gesto serio, él sonriendo. En la ubicación, la artista escribió un enigmático mensaje: “Fans, la que se avecina”, lo que muchos interpretaron como una señal de nuevos proyectos compartidos.

El gesto llegó apenas un día después de que la propia Nicki hablara por primera vez de su noviazgo. En un desfile de la marca Desigual en Barcelona, al ser consultada por periodistas sobre su vínculo con Yamal, respondió con una sonrisa: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Sus palabras no solo confirmaron el romance, sino que también desestimaron los rumores de crisis que habían circulado semanas atrás.

Entre el amor y los escenarios

Radicada en Barcelona por compromisos profesionales y personales, la rosarina aseguró que se siente “muy feliz” en la ciudad y agradeció el cariño del público español. Su participación en el evento de Desigual, donde compartió pasarela con Becky G, reforzó la imagen de una artista en pleno auge.

En paralelo, Yamal también había dado señales de la relación. Tras la goleada de España por 6-0 frente a Turquía en las Eliminatorias Europeas, un video grabado en el vestuario por su compañero Nico Williams lo mostró sonriendo frente al celular. Cuando Williams le preguntó en tono de broma por qué estaba tan contento, el delantero mostró la pantalla: tenía de fondo una foto con Nicki Nicole y lanzó un beso a la cámara. El video fue acompañado por la frase “Mi chaval está in love” (“mi chico está enamorado”), confirmando la complicidad y dejando atrás cualquier rumor de ruptura.

Con estas imágenes, la cantante argentina y la estrella emergente del fútbol sellaron oficialmente su historia de amor, que ya es seguida con atención tanto en el mundo de la música como en el del deporte.

