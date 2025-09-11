Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán confirmó precios y venta de entradas para el partido con River

La CD aseguró que se venderán 4.300 entradas para la parcialidad "millonaria".

Atlético Tucumán confirmó precios y venta de entradas para el partido con River
Hace 1 Hs

La CD de Atlético dio a conocer el esquema de venta de entradas para el encuentro del próximo sábado, a las 21.15, frente a River en el estadio Monumental. 

El tesorero del club, Martín García, detalló que estarán disponibles 4.000 populares y 300 plateas para los hinchas visitantes. Los valores serán de $60.000 para las populares y $100.000 para las plateas. La venta se realizará el viernes, de 10 a 18, y en caso de quedar remanente se continuará el sábado en el mismo horario. 

En cuanto a los socios “decanos”, tendrán la posibilidad de adquirir plateas a $50.000. Para ellos, la venta se habilitará el miércoles de manera online, también de 10 a 18, y continuará el jueves con el remanente disponible.

 “Sabemos que será un partido más convocante. Para nosotros es algo muy lindo. Hace mucho tiempo River no venía a la provincia porque en los últimos duelos nos tocaba jugar en Buenos Aires”, expresó García.

