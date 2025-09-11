Atlético Tucumán confirmó precios y venta de entradas para el partido con River

El tesorero del club, Martín García, detalló que estarán disponibles 4.000 populares y 300 plateas para los hinchas visitantes. Los valores serán de $60.000 para las populares y $100.000 para las plateas. La venta se realizará el viernes, de 10 a 18, y en caso de quedar remanente se continuará el sábado en el mismo horario.