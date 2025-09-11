Secciones
SociedadActualidad

Todo listo para la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán": quiénes participarán

El concurso de preguntas y respuestas conducido por Carolina Servetto y Matías Auad tendrá su segunda emisión mañana, por las pantallas de LG Play (YouTube), CCC y Flow.

TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la primera semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la primera semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

Mañana, desde las 18, se celebrará la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”, el concurso educativo de preguntas y respuestas organizado por LA GACETA, con el apoyo con el Ministerio de Educación. En esta jornada, cinco parejas de estudiantes de 5° año de distintas escuelas de Tucumán competirán por un lugar en la gran final y la oportunidad de ganar un viaje a Villa Carlos Paz.

La competencia tendrá en esta jornada cinco parejas de estudiantes de 5° año buscarán un lugar en la gran final y la chance de ganar el premio mayor de un viaje a Villa Carlos Paz. Los representantes de cinco escuelas de distintos puntos de la provincia dejarán por un momento los pupitres escolares para enfrentarse en un escenario distinto: los estudios de televisión de LG Play, que se preparan con luces, tecnología y mucho color para una transmisión cargada de emoción.

Protagonistas

Las instituciones participantes de esta Semifinal de 5° Año:

- Instituto Privado Rivadavia

- Instituto Jim

- Colegio San Fernando

- Normal Superior Julio Roca

- Instituto Nuestra Señora de la Consolación


Por el Circuito 1, del Instituto Privado Rivadavia F-79, participarán Gabriel Ángel Gómez y Ana Luz Morhill.

Por el Circuito 2, las representantes serán Sophía Nanni Martínez y María Celina Bravo, del Instituto Jim.

En el Circuito 3 competirán Agostina González y Horacio Conesa, del Colegio San Fernando. Por el Circuito 4 estarán presentes Miguel Lautaro y Javier Francisco Yankez, del Normal Superior Teniente Julio A. Roca. Finalmente, en el Circuito 5 lo harán Nicole Suárez Mangone y Julieta Estofán, del Instituto Nuestra Señora de la Consolación.

GANADORAS. Lucía Córdoba y Bahaiana Galarza, las ganadoras de la primera semifinal, reaccionan ante el anuncio. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ GANADORAS. Lucía Córdoba y Bahaiana Galarza, las ganadoras de la primera semifinal, reaccionan ante el anuncio. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

Durante la semana previa, cada escuela recibió material didáctico y la guía de sus docentes para repasar contenidos y prepararse para esta etapa. Los estudiantes no solo deberán recordar lo aprendido en fases anteriores, sino que también pondrán a prueba sus conocimientos de cultura general y de Tucumán. Entre ellos se cuestionará sobre división política, relieve, clima, demografía, pueblos originarios, patrimonio cultural, la historia de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816. El certamen no se limita a la teoría: también habrá juegos dinámicos donde importan la rapidez, la memoria y la capacidad de pensar bajo presión. Desde “¿Quién lo hizo?”, donde deberán identificar a figuras claves de la historia local, hasta el panel de juegos mano a mano y las pruebas finales que mezclan cultura popular con saber histórico.

El material de estudio

En la previa a cada instancia de “Enseñame Tucumán”, cada institución educativa recibió material pedagógico especialmente diseñado, acompañado por la orientación de los docentes, con el fin de repasar los principales contenidos y fortalecer la preparación de los equipos. Los libros sugeridos con énfasis para estudiar fueron “La cultura: artistas, instituciones, prácticas” , de Marcela Vignoli, “La población: su dinámica y los retratos resultantes” (Imago Mundi, Buenos Aires), Julia Ortiz de D’Arterio y “Historia del Municipio de San Miguel de Tucumán” (Imago Mundi, Buenos Aires), de Gabriela Tío Vallejo, Ana Wilde y Constanza Cattáneo. En los apartados internos también figuran autores como Soledad Martínez Zuccardi, Gloria Zjawin, Dinorah Cardozo, entre varios otros.

Los estudiantes no solo ponen en juego lo aprendido en instancias anteriores, sino que también deben demostrar sus saberes en torno a la cultura general y a la identidad tucumana. El temario abarca un amplio abanico: desde la división política, el relieve y el clima, hasta aspectos vinculados con la demografía, los pueblos originarios y el patrimonio cultural. A su vez, durante todos los programas se incluyen ejes centrales y trascendentes de la historia provincial, como la fundación de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y las resoluciones del Congreso de 1816, que marcaron un antes y un después en la vida del país.

ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
Temas LG Play TucumánMatías AuadCarolina ServettoEnseñame Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Enseñame Tucumán: la Secundaria de Yonopongo (Monteros) fue la primera ganadora y competirá por el viaje a Carlos Paz en la gran final

Enseñame Tucumán: la Secundaria de Yonopongo (Monteros) fue la primera ganadora y competirá por el viaje a Carlos Paz en la gran final

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
3

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
6

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Más Noticias
Yerba Buena necesita una red vial metropolitana acordada por ley

Yerba Buena necesita una red vial metropolitana acordada por ley

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Comentarios