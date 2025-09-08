Bahiana y María Lucía, del aula rural a la gran final de Enseñame Tucumán

En el patio de la Escuela Secundaria de Yonopongo, en Monteros, la emoción todavía vibra en el aire. Bahiana y María Lucía, estudiantes de cuarto año, se convirtieron en finalistas del concuerso Enseñame Tucumán y, con la humildad de siempre, contaron a LA GACETA cómo viven este sueño que las acerca nada menos que a Carlos Paz, en Córdoba.