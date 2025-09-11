"Nadie me había insultado en mi casa": Mario Pergolini y Adrián Suar confesaron una gran pelea del pasado

El encuentro entre Adrián Suar y Mario Pergolini en una etapa más madura de sus carreras trajo a la luz un episodio de fuerte confrontación que marcó su vínculo por años. Este suceso, que en su momento generó una gran tensión, hoy los encuentra con un aprecio mutuo que permitió a Suar expresar su deseo de sanar aquel tema. Suar, entonces un joven director del canal, se encontró con un Pergolini ya consolidado y reconocido por su programa.
La disputa se gestó en un momento clave para Canal 13, cuando Suar asumió la dirección y buscó imprimir su impronta, especialmente en la ficción. Este escenario de cambios y nuevas directivas fue el caldo de cultivo para un altercado que Suar describió como único, pues pocas veces un insulto le llegó tan directamente en su propio espacio. La conversación entre ambos, inicialmente pensada para alinear rumbos, desembocó en un choque de voluntades.
La chispa que encendió la confrontación
El punto de inflexión llegó cuando Adrián Suar, al asumir su rol como programador, comunicó a Mario Pergolini el cambio de día para su exitoso programa "Caiga Quien Caiga". Suar recordó aquel momento: "Lo que yo quiero como programador yo voy a mantener el unitario de Polca que creo que estaba segundo año de vulnerables". Agregó que su propuesta era que el ciclo de Pergolini pasara a los jueves, buscando priorizar los unitarios de ficción que ya ocupaban el horario de los martes.
La reacción de Pergolini no se hizo esperar, transformando la reunión en un ambiente de tensión creciente. Suar relató el momento en que Pergolini le dijo: "me chupa un huevo". La situación escaló, y Pergolini se levantó y se marchó. Antes de abandonar la oficina de Suar, se escuchó una anécdota "genial" que Suar recordó: "Le dice a mi secretaria en ese momento 'Decile a tu jefe que es un pelotudo'". Un testigo, cuya identidad se mantiene protegida, confirmó estas palabras.
Repercusiones y una nueva distancia
A pesar del polémico encuentro, "Caiga Quien Caiga" se mudó a los jueves y, según Suar, "le fue un exitazo en el canal". Sin embargo, aquel incidente marcó una distancia importante entre ambos, una experiencia que el director de programación describió como una de las pocas veces que lo insultaron "de local en mi casa". La relación profesional y personal entre ellos entró en un periodo de enfriamiento que duró varios años.
Tiempo después, otra decisión crucial generó una nueva separación: la llegada de Marcelo Tinelli al canal, lo que motivó la salida de Pergolini. Suar recordó que le dijo: "Viene Marcelo, me voy". Esto llevó a Suar a "tomar una decisión" y, una vez más, se produjo una distancia. No obstante, el tiempo permitió que ambos volvieran a encontrarse, dejando entrever un aprecio mutuo que superó los viejos desencuentros.