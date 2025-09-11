"Nadie me había insultado en mi casa": Mario Pergolini y Adrián Suar confesaron una gran pelea del pasado

La chispa que encendió la confrontación

El punto de inflexión llegó cuando Adrián Suar, al asumir su rol como programador, comunicó a Mario Pergolini el cambio de día para su exitoso programa "Caiga Quien Caiga". Suar recordó aquel momento: "Lo que yo quiero como programador yo voy a mantener el unitario de Polca que creo que estaba segundo año de vulnerables". Agregó que su propuesta era que el ciclo de Pergolini pasara a los jueves, buscando priorizar los unitarios de ficción que ya ocupaban el horario de los martes.