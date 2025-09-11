Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Medina Ruiz, sobre la niña de nueve años internada: “Hoy todos los esfuerzos están en que sobreviva”

El ministro de Salud confirmó que la pequeña permanece en terapia intensiva tras haber ingresado con un paro respiratorio. Su cuadro es crítico, pero muestra leves signos de reacción.

Hace 1 Hs


El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se refirió este jueves al delicado estado de salud de la niña de nueve años que permanece internada tras haber ingresado en paro respiratorio tras un intento de suicidio. El funcionario explicó que la menor fue intubada y se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica:

“Los últimos datos neurológicos indican que las pupilas están reactivas y hay algo de movimiento. Estamos retirando la sedación para observar su reacción, pero su cuadro es muy comprometido”, señaló ante la prensa.

Medina Ruiz aclaró que la niña nunca fue trasladada a otro centro de salud, sino que permanece en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Avellaneda, donde este jueves se le practicó una resonancia magnética. “Estamos expectantes, acompañando muy de cerca a la familia en este momento crítico”.

El ministro explicó que la evolución depende del tiempo que la paciente permaneció en paro respiratorio sin oxigenación cerebral. “El corazón seguía latiendo al ingreso, lo que posiblemente permitió cierto nivel de oxigenación. Pero no sabemos cuánto daño neurológico pueda haber. Hoy lo que queremos es que sobreviva”, afirmó.

Además, destacó el acompañamiento psicológico a la familia, que incluye atención para la madre y los compañeros de la niña. “Es fundamental no solo la atención médica, sino también la contención emocional y social en estas situaciones”, dijo.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

Salud mental, en la agenda

En relación a la problemática de fondo, Medina Ruiz insistió en la importancia de detectar signos de alarma en los niños y de contar con dispositivos de apoyo accesibles. Recordó que Tucumán dispone de más de 500 psicólogos en la red de salud y un número de telepsicología gratuito (0800) disponible las 24 horas, además de la línea nacional 135 para casos de riesgo suicida.

“Estamos invitando a que la gente llame no solo en casos graves, sino ante cualquier dificultad emocional. La estrategia es asistir rápido, porque como en cualquier enfermedad, si se actúa a tiempo es más fácil de tratar”, remarcó.

El funcionario también resaltó la necesidad de trabajo conjunto con las escuelas y las familias para detectar cambios en la conducta de los chicos. “La familia es la primera en notar señales: si un niño deja de comunicarse, cambia sus hábitos de alimentación o pasa demasiado tiempo aislado. No hay que dejarlo pasar”, advirtió.

Tecnología para la salud

Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria presentó la incorporación de un robot de telemedicina, que permite conectar hospitales tucumanos con especialistas de distintas partes del mundo mediante videollamadas y transmisión de datos en tiempo real.

“Un experto a miles de kilómetros puede acceder a la información médica completa: monitor cardíaco, respirador, oxímetro, todo. Esto ayuda a tomar decisiones rápidas y seguras. Tucumán fue elegido porque cuenta con un hospital pediátrico de altísimo nivel y con la infraestructura necesaria para liderar este proyecto”, explicó.

Finalmente, Medina Ruiz llamó a valorar también las buenas noticias en medio de la coyuntura difícil: “El mundo está complicado, pero debemos rescatar lo positivo. Este proyecto tecnológico es un logro de todos los tucumanos y debe hacernos sentir orgullosos”.

Temas Hospital Centro de Salud Zenón SantillánLuis Medina RuizMedina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
4

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
5

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
6

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Más Noticias
Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Comentarios