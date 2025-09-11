Medina Ruiz, sobre la niña de nueve años internada: “Hoy todos los esfuerzos están en que sobreviva”

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se refirió este jueves al delicado estado de salud de la niña de nueve años que permanece internada tras haber ingresado en paro respiratorio tras un intento de suicidio. El funcionario explicó que la menor fue intubada y se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica:
“Los últimos datos neurológicos indican que las pupilas están reactivas y hay algo de movimiento. Estamos retirando la sedación para observar su reacción, pero su cuadro es muy comprometido”, señaló ante la prensa.
Medina Ruiz aclaró que la niña nunca fue trasladada a otro centro de salud, sino que permanece en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Avellaneda, donde este jueves se le practicó una resonancia magnética. “Estamos expectantes, acompañando muy de cerca a la familia en este momento crítico”.
El ministro explicó que la evolución depende del tiempo que la paciente permaneció en paro respiratorio sin oxigenación cerebral. “El corazón seguía latiendo al ingreso, lo que posiblemente permitió cierto nivel de oxigenación. Pero no sabemos cuánto daño neurológico pueda haber. Hoy lo que queremos es que sobreviva”, afirmó.
Además, destacó el acompañamiento psicológico a la familia, que incluye atención para la madre y los compañeros de la niña. “Es fundamental no solo la atención médica, sino también la contención emocional y social en estas situaciones”, dijo.
Salud mental, en la agenda
En relación a la problemática de fondo, Medina Ruiz insistió en la importancia de detectar signos de alarma en los niños y de contar con dispositivos de apoyo accesibles. Recordó que Tucumán dispone de más de 500 psicólogos en la red de salud y un número de telepsicología gratuito (0800) disponible las 24 horas, además de la línea nacional 135 para casos de riesgo suicida.
“Estamos invitando a que la gente llame no solo en casos graves, sino ante cualquier dificultad emocional. La estrategia es asistir rápido, porque como en cualquier enfermedad, si se actúa a tiempo es más fácil de tratar”, remarcó.
El funcionario también resaltó la necesidad de trabajo conjunto con las escuelas y las familias para detectar cambios en la conducta de los chicos. “La familia es la primera en notar señales: si un niño deja de comunicarse, cambia sus hábitos de alimentación o pasa demasiado tiempo aislado. No hay que dejarlo pasar”, advirtió.
Tecnología para la salud
Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria presentó la incorporación de un robot de telemedicina, que permite conectar hospitales tucumanos con especialistas de distintas partes del mundo mediante videollamadas y transmisión de datos en tiempo real.
“Un experto a miles de kilómetros puede acceder a la información médica completa: monitor cardíaco, respirador, oxímetro, todo. Esto ayuda a tomar decisiones rápidas y seguras. Tucumán fue elegido porque cuenta con un hospital pediátrico de altísimo nivel y con la infraestructura necesaria para liderar este proyecto”, explicó.
Finalmente, Medina Ruiz llamó a valorar también las buenas noticias en medio de la coyuntura difícil: “El mundo está complicado, pero debemos rescatar lo positivo. Este proyecto tecnológico es un logro de todos los tucumanos y debe hacernos sentir orgullosos”.