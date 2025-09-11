Medina Ruiz, sobre la niña de nueve años internada: “Hoy todos los esfuerzos están en que sobreviva”

En relación a la problemática de fondo, Medina Ruiz insistió en la importancia de detectar signos de alarma en los niños y de contar con dispositivos de apoyo accesibles. Recordó que Tucumán dispone de más de 500 psicólogos en la red de salud y un número de telepsicología gratuito (0800) disponible las 24 horas, además de la línea nacional 135 para casos de riesgo suicida.