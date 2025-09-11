Jaldo, sobre el caso de la alumna de nueve años: “Lo primero que hay que pedir es que esta niñita se recupere”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este jueves al delicado caso de la niña de nueve años que permanece internada tras un intento de suicidio, presuntamente vinculado a situaciones de bullying escolar.
“Lo primero que hay que pedir es que esta niñita se recupere lo antes posible y quede bien. Eso es lo primero que hay que rogar y orar”, expresó el mandatario, visiblemente conmovido.
Jaldo destacó que el Gobierno provincial acompaña de cerca la evolución de la menor, quien recibe atención permanente de profesionales de la salud. “Se le está dando toda la atención en el hospital, que es público. El ministro de Salud está encima permanentemente para que se recupere de la mejor manera posible”, remarcó.
El gobernador hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias para trabajar en conjunto en la prevención de estos hechos. “Necesitamos que padres, docentes, directivos y el Gobierno protejamos a estos niños. Hoy ocurren cosas que en nuestra niñez no ocurrían, y tenemos que atenderlas”, señaló.
Además, anunció que el Ejecutivo provincial se presentará como querellante en la causa judicial. “No vamos a dejar las cosas como están. Queremos ir al fondo de la cuestión. Estamos hablando de la vida de una niña, y no sabemos cuántas más pueden estar atravesando algo similar en Tucumán”, sostuvo.
Finalmente, pidió que la Justicia avance con la investigación y confirmó que la ministra de Educación, Susana Montaldo, planificará acciones con docentes y padres para reforzar la contención en las escuelas. “Somos los responsables del bienestar de cada uno de esos niños, y ese rol el Gobernador lo asume”, concluyó.