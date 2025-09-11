El FMI insiste en la acumulación de reservas con mecanismos transparentes

En una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que el organismo fue notificado por el gobierno de Javier Milei sobre las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado para contener la volatilidad del dólar.
Kozack explicó que, según informó la administración libertaria, las intervenciones fueron de carácter temporal y respondieron a un contexto de mayor inestabilidad cambiaria. No obstante, enfatizó que el Fondo sigue insistiendo en “la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para gestionar la volatilidad”.
En cuanto a la situación de las reservas del Banco Central, la vocera reiteró el llamado del FMI a fortalecerlas y destacó la necesidad de “reconstruir la confianza en el peso, reducir las brechas cambiarias y garantizar el acceso a los mercados internacionales de capital”.
Sin viaje antes de octubre
Kozack descartó que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, tenga previsto viajar a Washington antes de la reunión anual del Fondo, que se celebrará a mediados de octubre. No obstante, señaló que Caputo mantuvo una conversación reciente con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para repasar los avances en la implementación del programa económico.
Respaldo a la política económica
El FMI reiteró su respaldo al plan económico del gobierno de Javier Milei, en especial al cumplimiento de las metas fiscales y la desregulación de la economía. Kozack celebró el superávit fiscal de agosto y anticipó el interés del Fondo por el Presupuesto 2026, al que considera clave para consolidar el sendero de reformas estructurales.
En relación con la inflación, destacó el “progreso importante” registrado, con una variación mensual por debajo del 2% durante cuatro meses consecutivos, y valoró el papel de la política monetaria restrictiva para limitar las presiones inflacionarias vinculadas al tipo de cambio.
La funcionaria también hizo referencia al informe técnico de la primera revisión del programa, donde se subraya que “las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían seguir mitigando la volatilidad de las tasas de interés y sus efectos adversos sobre la actividad económica”, consignó el diario "Ámbito".
En medio de la tensión argentina
El pasado martes, en un contexto de fuerte tensión financiera tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y un marcado deterioro de los activos argentinos, Kozack publicó un mensaje en la red social X reafirmando el apoyo del Fondo al plan económico. En él, subrayó el compromiso de Argentina con el equilibrio fiscal, la sostenibilidad cambiaria y la agenda de desregulación.
El mensaje fue rápidamente replicado por el ministro Caputo y por el propio presidente Javier Milei, quien reiteró que su administración no se desviará de los pilares del programa económico: equilibrio fiscal, disciplina monetaria y mantenimiento del esquema cambiario acordado con el FMI.
El respaldo del FMI llega en un momento sensible, marcado por la incertidumbre política y económica. Si bien el programa de Milei coincide en gran medida con las recomendaciones tradicionales del organismo -especialmente en lo relativo al ajuste fiscal-, persisten las inquietudes por la sostenibilidad social y política del mismo. Además, Argentina sigue siendo el mayor deudor del FMI a nivel global, lo que refuerza el interés estratégico del Fondo en que el programa tenga continuidad y éxito.