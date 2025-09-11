El FMI insiste en la acumulación de reservas con mecanismos transparentes

El respaldo del FMI llega en un momento sensible, marcado por la incertidumbre política y económica. Si bien el programa de Milei coincide en gran medida con las recomendaciones tradicionales del organismo -especialmente en lo relativo al ajuste fiscal-, persisten las inquietudes por la sostenibilidad social y política del mismo. Además, Argentina sigue siendo el mayor deudor del FMI a nivel global, lo que refuerza el interés estratégico del Fondo en que el programa tenga continuidad y éxito.