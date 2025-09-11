¿La comida te hace lento?: estos son los alimentos que tenés evitar antes de una carrera

Preparar una carrera de larga distancia, como una maratón o una media maratón, incrementa las necesidades calóricas de tu cuerpo. Al consumir carbohidratos, estos se convierten en glucógeno que se almacena en el hígado y los músculos, actuando como la principal fuente de energía. Este combustible es esencial para mantener el ritmo durante una carrera prolongada, ya que tu cuerpo quema tanto glucógeno como grasa para generar la energía necesaria.