Fuego en la Armada Argentina: bomberos trabajan para controlar un incendio en el edificio Libertad

Según informaron medios de Buenos Aires, hasta ahora no se registraron víctimas.

Hace 1 Hs

Capital Federal, en particular el barrio de Retiro, atraviesa momentos de tensión mientras se incendia el edificio Libertad, perteneciente a la Armada Argentina. En las instalaciones ubicadas en Comodoro Py se desataron las llamas, por lo que fueron convocados los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el SAME –Sistema de Atención Médica de Emergencias– para controlar el incendio.

Un incendio afectó 50 hectáreas de cañaverales en Mancopa

Un incendio afectó 50 hectáreas de cañaverales en Mancopa

El edificio ubicado en Comodoro Py 2055 fue cubierto en gran parte por las llamas. El incendio se habría desatado en el polígono de tiro, pero aún se desconocen las causas que dieron origen al siniestro. Por el momento, se descartó la aparición de víctimas a causa del incendio y se evacuó el material que pudiera resultar inflamable y alimentar las llamas.

Retiro en alerta por el incendio en el edificio Libertad

Desde antes del mediodía, los bomberos trabajaron para extinguir las llamas. Los medios bonaerenses informaron que al lugar se presentaron, al menos, dos dotaciones de bomberos con camiones hidrantes y mangueras de 38 milímetros.

Poco después de haber llegado al sitio, se informó que aunque el fuego no había sido apagado, se habían controlado las llamas para evitar una expansión hacia otros puntos de la construcción. “Se trata de un lugar sin contacto con el edificio principal y está en un contrafrente con la playa de estacionamiento”, informaron a Infobae fuentes de la Armada.

Para seguridad de los transeúntes y de los vehículos, se decidió cortar el paso por Comodoro Py. En las inmediaciones se encuentra también la Terminal de Ómnibus de Retiro, que no anunció alteraciones en el ritmo de funcionamiento, por lo que se espera que las actividades continúen con normalidad durante el día.

Un sitio lindero al polígono está siendo resguardado todo lo posible por los trabajadores. Se trata de una imprenta que cuenta con mucho material inflamable que, de ser alcanzado por el fuego, complicaría el cuadro. Para seguridad de los bomberos, también colaboran los médicos del SAME.

