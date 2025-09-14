"Mi Primer Escenario" busca artistas que quieran llevar su música a San Javier

San Javier se prepara para recibir a la nueva generación de artistas y músicos con la segunda edición de “Mi Primer Escenario”, una propuesta pensada para brindar a figuras emergentes un espacio donde compartir su talento frente al público durante los festejos del 21 de Septiembre. Se trata de una iniciativa que procura que músicos nuevos vivan la experiencia de subirse a un escenario profesional.