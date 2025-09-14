Secciones
"Mi Primer Escenario" busca artistas que quieran llevar su música a San Javier

La convocatoria está abierta hasta el 19 de septiembre, y ofrece a músicos emergentes la oportunidad de subir al escenario el Día de la Primavera y del Estudiante.

MI PRIMER ESCENARIO. La segunda edición de la convocatoria se propone dar visibilidad a jóvenes talentos durante el Septiembre Musical. / INSTAGRAM @sanjavierturismo MI PRIMER ESCENARIO. La segunda edición de la convocatoria se propone dar visibilidad a jóvenes talentos durante el Septiembre Musical. / INSTAGRAM @sanjavierturismo
Hace 11 Min

San Javier se prepara para recibir a la nueva generación de artistas y músicos con la segunda edición de “Mi Primer Escenario”, una propuesta pensada para brindar a figuras emergentes un espacio donde compartir su talento frente al público durante los festejos del 21 de Septiembre. Se trata de una iniciativa que procura que músicos nuevos vivan la experiencia de subirse a un escenario profesional.

La convocatoria está abierta hasta el 19 de septiembre y los postulantes seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse el Día de la Primavera y del Estudiante en el Septiembre Musical, uno de los programas culturales más destacados de la provincia. Allí compartirán escenario con músicos reconocidos.

San Javier no es cualquier lugar: el imponente paisaje natural acompaña cada interpretación. Esto suma valor al espectáculo y destaca la identidad cultural de la región. La combinación busca inspirar a los jóvenes y reforzar el orgullo por sus raíces, además de mostrar que la provincia concede espacio a nuevas voces y propuestas frescas.

Más allá de la oportunidad artística, “Mi Primer Escenario” funciona como un impulso para los talentos emergentes. Presentarse en un evento de estas características permite a los artistas construir contactos, ganar visibilidad y vivir la adrenalina de un concierto real, experiencias que muchas veces marcan el inicio de una carrera profesional.

Cómo participar

Todas las inscripciones se realizan mediante el correo poncejuancarlosok@gmail.com de Juan Ponce, director de la Comuna de San Javier. La invitación es abierta y apunta a todo tipo de músicos: desde solistas hasta bandas, sin importar el género, siempre que tengan ganas de mostrar su arte y dejar su huella en el público.

San Javier ofrece así un espacio que trasciende la música: es un punto de encuentro para jóvenes creativos, un lugar para aprender, compartir y crecer como artista. “Mi Primer Escenario” no sólo habilita un escenario físico, sino también un camino hacia nuevas oportunidades y experiencias que los músicos no olvidarán.

