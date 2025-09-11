Secciones
“Queremos que la universidad tenga el financiamiento adecuado”, afirmó Canelada

Junto a Roberto Sánchez, el concejal ratificó su rechazo al veto presidencial al financiamiento universitario. Reclamó recursos para garantizar igualdad de oportunidades y salarios dignos para docentes y no docentes.

Hace 39 Min

El concejal capitalino y candidato de Unidos por Tucumán, José María Canelada, participó junto al diputado nacional Roberto Sánchez de un acto en la Facultad de Derecho, donde expresaron su rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La actividad contó con la presencia de militantes de Franja Morada y dirigentes del espacio.

“Lo que estamos haciendo es ratificar una posición que Roberto ha venido sosteniendo en el Congreso durante todo este tiempo: acompañar el presupuesto universitario. Queremos una universidad pública robusta, que siga garantizando movilidad social ascendente, que sea el ámbito donde se construya democracia, libertad y pensamiento crítico”, expresó Canelada a LA GACETA.

El edil remarcó el carácter federal de la universidad pública argentina. “En un país que dice ser federal pero muchas veces actúa como unitario, la universidad va a contramano porque garantiza igualdad de oportunidades. Nuestros jóvenes no tienen que emigrar para formarse; pueden estudiar acá, pero para que eso siga pasando necesitamos un financiamiento adecuado”.

Agregó, además, la situación de los trabajadores del sector. “Nuestros docentes y no docentes no pueden seguir estando debajo de la línea de pobreza. La universidad pública debe garantizar tranquilidad administrativa y ser un espacio donde los hijos de trabajadores, de la clase media y de todos los sectores económicos tengan las mismas oportunidades”.

En su discurso también cuestionó a sectores políticos que, según dijo, actúan con incoherencia. “A diferencia de algunos veletas que a veces votan una cosa y a veces otra, Roberto Sánchez siempre se paró con coherencia y convicción en la defensa de las universidades públicas. Ojalá que los diputados que responden a Osvaldo Jaldo, que en el pasado votaron en contra del financiamiento, esta vez se sienten y den quórum para garantizar los recursos que necesitan nuestras casas de estudio”.

Concluyó que la defensa de la universidad pública es “una causa de igualdad y de futuro para la Argentina” y llamó a sostenerla “más allá de la coyuntura electoral”.

