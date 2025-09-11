“Queremos que la universidad tenga el financiamiento adecuado”, afirmó Canelada

En su discurso también cuestionó a sectores políticos que, según dijo, actúan con incoherencia. “A diferencia de algunos veletas que a veces votan una cosa y a veces otra, Roberto Sánchez siempre se paró con coherencia y convicción en la defensa de las universidades públicas. Ojalá que los diputados que responden a Osvaldo Jaldo, que en el pasado votaron en contra del financiamiento, esta vez se sienten y den quórum para garantizar los recursos que necesitan nuestras casas de estudio”.