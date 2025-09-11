Quién es la ex reina de belleza chilena que protagonizó una bochornosa pelea en la puerta de un boliche

El reciente caso de violencia en las afueras de un local nocturno en Valdivia ha generado gran revuelo en las redes sociales. A través de varios videos que se han vuelto virales, se puede observar una violenta pelea en la que, supuestamente, participa Katia Hoffmann, una exreina de belleza de la ciudad, agrediendo a otra joven.
La Fiscalía ya está investigando los hechos y ha encargado a la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP) que realice las diligencias pertinentes. Para esclarecer lo sucedido, se analizarán tanto los videos de la riña como otros registros de seguridad del interior y exterior del recinto. Además, la Fiscalía solicitó que la víctima sea examinada en el Servicio Médico Legal, para determinar la gravedad de sus heridas.
Quién es la ex reina de belleza chilena que protagonizó una bochornosa pelea callejera en Valdivia
De acuerdo a lo que expone Canal 13, Katia Hoffmann obtuvo el segundo lugar en el Miss Valdivia 2025, por detrás de Constanza Carrasco. Asimismo, tiene una carrera como promotora en la capital de la Región de Los Ríos, donde realizó publicidades para centros comerciales y empresas de venta de autos. Actualmente cursa la carrera de Periodismo en la Universidad Austral de Chile.
A eso se suma que la joven cuenta con cerca de 30.000 seguidores en sus redes sociales. Extraoficialmente, testigos sostuvieron que la pelea entre las dos mujeres se habría dado por una presunta disputa amorosa, al interior del recinto.
No obstante, hasta ahora, ninguna de las dos se ha referido al tema, al menos en sus redes sociales. De hecho, Hoffmann cerró su cuenta de Instagram.