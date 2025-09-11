Secciones
Mundo

Quién es la ex reina de belleza chilena que protagonizó una bochornosa pelea en la puerta de un boliche

Según testigos, la pelea comenzó en el interior del boliche y el motivo habría sido amoroso.

Quién es la ex reina de belleza chilena que protagonizó una bochornosa pelea callejera en Valdivia Quién es la ex reina de belleza chilena que protagonizó una bochornosa pelea callejera en Valdivia
Hace 19 Min

El reciente caso de violencia en las afueras de un local nocturno en Valdivia ha generado gran revuelo en las redes sociales. A través de varios videos que se han vuelto virales, se puede observar una violenta pelea en la que, supuestamente, participa Katia Hoffmann, una exreina de belleza de la ciudad, agrediendo a otra joven. 

La drástica decisión que tomaron Racing y Vélez tras los incidentes en Independiente- U de Chile

La drástica decisión que tomaron Racing y Vélez tras los incidentes en Independiente- U de Chile

La Fiscalía ya está investigando los hechos y ha encargado a la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP) que realice las diligencias pertinentes. Para esclarecer lo sucedido, se analizarán tanto los videos de la riña como otros registros de seguridad del interior y exterior del recinto. Además, la Fiscalía solicitó que la víctima sea examinada en el Servicio Médico Legal, para determinar la gravedad de sus heridas.

Quién es la ex reina de belleza chilena que protagonizó una bochornosa pelea callejera en Valdivia

De acuerdo a lo que expone Canal 13, Katia Hoffmann obtuvo el segundo lugar en el Miss Valdivia 2025, por detrás de Constanza Carrasco. Asimismo, tiene una carrera como promotora en la capital de la Región de Los Ríos, donde realizó publicidades para centros comerciales y empresas de venta de autos.  Actualmente cursa la carrera de Periodismo en la Universidad Austral de Chile.

A eso se suma que la joven cuenta con cerca de 30.000 seguidores en sus redes sociales. Extraoficialmente, testigos sostuvieron que la pelea entre las dos mujeres se habría dado por una presunta disputa amorosa, al interior del recinto.

No obstante, hasta ahora, ninguna de las dos se ha referido al tema, al menos en sus redes sociales. De hecho, Hoffmann cerró su cuenta de Instagram.

Temas Santiago de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios