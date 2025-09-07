Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

"La lista terminal: Lobo negro"

La serie "La lista terminal" cuenta la historia del agente de operaciones especiales de la Armada Ben Edwards, que se involucra en operaciones encubiertas con la CIA. En medio de un juego de lealtades y sombras, se enfrenta a sus propios impulsos más oscuros. La trama juega con la metáfora de los “dos lobos” que conviven dentro de cada persona: el blanco y el negro.