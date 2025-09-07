Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Cada semana, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos y provocan que miles de usuarios se enganchen con producciones que no tardan en generar conversación. En el caso de Amazon Prime Video, hay cuatro estrenos que se destacaron y ya se convirtieron en tendencia: dramas intensos, thrillers con giros oscuros, historias de venganza y hasta una amistad inesperada.
El abanico de propuestas incluye producciones provenientes de los Estados Unidos y España, con actores reconocidos y directores que apuestan a géneros distintos, desde el suspenso hasta el terror.
"La lista terminal: Lobo negro"
La serie "La lista terminal" cuenta la historia del agente de operaciones especiales de la Armada Ben Edwards, que se involucra en operaciones encubiertas con la CIA. En medio de un juego de lealtades y sombras, se enfrenta a sus propios impulsos más oscuros. La trama juega con la metáfora de los “dos lobos” que conviven dentro de cada persona: el blanco y el negro.
La producción cuenta con Taylor Kitsch, Tom Hopper y Chris Pratt en el reparto. Está compuesta por siete episodios y es de origen estadounidense.
"The Monkey"
Con la dirección de Oz Perkins, esta película de terror presenta la historia de Bill y Hal, dos hermanos que encuentran en el sótano un inquietante mono de juguete de su padre. Desde entonces, comienzan a suceder muertes inexplicables que los marcarán de por vida.
Con el paso de los años, los hermanos intentan dejar el pasado atrás, pero el siniestro juguete no tarda en volver. Entre los actores se destacan Theo James, Tatiana Maslany y Elijah Wood. La producción tiene una duración de 1 hora y 37 minutos, y es de origen estadounidense.
"Enemigos"
El drama español dirigido por David Valero sigue a Chimo, un joven de 18 años que atravesó una infancia de hostigamientos y sueña con emprender su propio negocio. Su vida cambia cuando se cruza nuevamente con “El Rubio”, su acosador de siempre. Lo que comienza como un intento de venganza se convierte en una amistad inesperada que transforma sus destinos.
La película dura 1 hora y 43 minutos, y está protagonizada por Christian Checa, Hugo Welzel y Estefanía de los Santos.
"Riesgo bajo cero: Venganza"
Con Liam Neeson al frente del elenco, esta película de acción dirigida por Jonathan Hensleigh traslada al espectador al peligroso camino de ascenso al Himalaya, en Nepal. Mike McCann, un conductor de camiones en rutas heladas, viaja para cumplir el último deseo de su hermano: esparcir sus cenizas en el monte Everest.
Lo que parecía un viaje íntimo se convierte en una lucha por la vida cuando aparecen mercenarios dispuestos a atacar. La historia combina paisajes extremos con escenas cargadas de adrenalina. La producción tiene una duración de 1 hora y 54 minutos.
Amazon Prime Video suma así cuatro estrenos de géneros variados que buscan atrapar tanto a fanáticos del suspenso como a quienes disfrutan de historias con emoción y profundidad.