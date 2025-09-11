Alejandro Sanz dará shows en tres ciudades argentinas: ¿cómo conseguir las entradas?

Cómo conseguir entradas de Alejandro Sanz en Argentina

Aunque las fechas y los lugares ya fueron anunciados, aún no hay confirmación sobre los medios que se usarán para vender las entradas. En la página oficial del artista –alejandrosanz.com– ya están incluídas las fechas en la agenda, pero no hay información sobre la venta. Sin embargo, los letreros anuncian que “próximamente” se incluirán los links para acceder a la compra directamente desde la web oficial. Se espera que durante esta semana se articulen los medios para que los argentinos sepan a partir de cuándo podrán conseguir los tickets que aseguren su lugar en la gira.