Alejandro Sanz dará shows en tres ciudades argentinas: ¿cómo conseguir las entradas?

El artista español está de gira por México, donde ya agotó entradas de varios shows.

Hace 1 Hs

Este miércoles cerca del mediodía, Alejandro Sanz anunció nuevas fechas para su gira “¿Y ahora qué?”. La confirmación de nuevos shows para Latinoamérica llegó en medio de las decenas de presentaciones que programó para su gira por México. En el país centroamericano se pautaron 24 espectáculos, de los cuales ocho ya agotaron entradas.

En la gira por Latinoamérica se incluyeron Bogotá, Quito y Guayaquil, en Colombia; Lima, Perú; Santiago de Chile, Chile; y tres ciudades argentinas: Córdoba, Rosario y, como se esperaba, Buenos Aires. Pero los fanáticos deberán esperar porque todas las fechas anunciadas ayer son de shows que se darán a partir de mediados de febrero y no antes.

¿Cuando serán los próximos shows de Alejandro Sanz?

Este año, los últimos shows que dará Sanz serán la seguidilla de presentaciones de México, donde empezó el 3 de septiembre y se extenderán hasta el 29 de octubre. “Y ahora que… remos las fechas de Argentina”, había escrito una seguidora de Sanz en la publicación que anunciaba las dos docenas de fechas en México, y su deseo se cumplió.

Pero el descanso del artista se prolongará hasta el año próximo. Después de las vacaciones de invierno –en España–, retomará su labor sobre los escenarios. Entre el 13 y el 28 de febrero dará los primeros shows de Latinoamérica. Marzo, en cambio, estará dedicado a Argentina. En Rosario se presentará el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario; en Buenos Aires, junto a su equipo se presentará en el Campo de Polo el 6 y, por último, el 8 de marzo –también Día de la Mujer–, estará en el Estadio Kempes de Córdoba.

Cómo conseguir entradas de Alejandro Sanz en Argentina

Aunque las fechas y los lugares ya fueron anunciados, aún no hay confirmación sobre los medios que se usarán para vender las entradas. En la página oficial del artista –alejandrosanz.com– ya están incluídas las fechas en la agenda, pero no hay información sobre la venta. Sin embargo, los letreros anuncian que “próximamente” se incluirán los links para acceder a la compra directamente desde la web oficial. Se espera que durante esta semana se articulen los medios para que los argentinos sepan a partir de cuándo podrán conseguir los tickets que aseguren su lugar en la gira.

Los decepcionados con el aviso de Sanz fueron los seguidores de Brasil. Muchos de ellos se hicieron presentes en la publicación de Instagram para reclamar que no se incluyera una fecha en el país latinoamericano.

