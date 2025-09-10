Secciones
Alejandro Sanz confirmó su gira por Argentina en 2026: fechas y ciudades

El cantautor español, que acaba de agotar entradas en México con su tour “¿Y Ahora Qué?”, volverá al país.

Hace 1 Hs

Alejandro Sanz regresa a la Argentina en 2026 como parte de su gira internacional ¿Y Ahora Qué?, tras un arranque imparable en México donde logró agotar entradas en tiempo récord. El multipremiado artista español ya tiene confirmadas tres presentaciones en nuestro país para marzo del próximo año.

El tour desembarcará el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en el Estadio Kempes de Córdoba. La visita se suma a la primera tanda de fechas confirmadas en Latinoamérica, que también incluye paradas en Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

La expectativa es enorme: la última vez que Sanz se presentó en Argentina fue en mayo de 2023, cuando reunió a más de 100.000 personas en distintos escenarios. En esta oportunidad, el artista promete un espectáculo que fusionará sus clásicos de siempre con lo más reciente de su discografía, incluido su álbum ¿Y Ahora Qué?.

Entre los nuevos temas se destacan “Palmeras en el Jardín”, que abrió esta etapa musical, y colaboraciones de peso como “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” con Carín León y “Bésame”, su tercer trabajo con Shakira que rompió récords en plataformas digitales.

El éxito de este material, sumado al furor del público mexicano, ha impulsado la expansión de la gira hacia los principales estadios y arenas de Latinoamérica.

Fechas confirmadas de la gira latinoamericana 2026

13 de febrero – Arena Movistar (Bogotá, Colombia)

19 de febrero – Estadio Olímpico Atahualpa (Quito, Ecuador)

21 de febrero – Estadio Modelo (Guayaquil, Ecuador)

25 de febrero – Estadio Nacional (Lima, Perú)

28 de febrero – Estadio Bicentenario La Florida (Santiago, Chile)

4 de marzo – Autódromo de Rosario (Argentina)

6 de marzo – Campo de Polo, Buenos Aires (Argentina)

8 de marzo – Estadio Kempes, Córdoba (Argentina)

La información sobre venta de entradas será anunciada próximamente, aunque se espera que, como ocurrió en México, la demanda sea masiva.

