Después del Día del Maestro, ¿será feriado el Día del Profesor en Argentina?

Aunque la gran celebración de los docentes suele ser el Día del Maestro, hay una figura que se diferencia de los educadores de primaria y nivel inicial. Es que los profesores del nivel secundario tienen su propio día señalado en el calendario. Por otra parte, cada provincia estableció su propio Día del Profesor Universitario. En definitiva, Tucumán está llena de efemérides educativas durante septiembre. Pero, ¿cuáles son feriados y cuáles no?
Tal como marca la tradición nacional, cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales impulsores del sistema educativo argentino. Pero en el país, hay otra figura en cuyo honor se estableció el Día del Profesor: José Manuel Estrada.
¿Será feriado el Día del Profesor en Argentina?
Autoridades del Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de la profesora Susana Montaldo, decretaron asueto por el Día del Maestro este jueves 11. Pero el Día del Profesor se celebra la semana siguiente, el miércoles 17; por ello los docentes del nivel secundario y los padres e alumnos se preguntan cómo serán las actividades académicas ese día.
Según informaron desde la cartera de Educación, el asueto de este jueves alcanza a los docentes de todos los niveles, razón por la que el Día del Profesor no tendrá su propio asueto. Además, el calendario nacional tampoco señaló feriados para este mes, por lo que el próximo miércoles las clases transcurrirán con normalidad y las actividades extra quedarán a consideración de cada establecimiento educativo.
¿Cuántos feriados quedan en 2025?
Al año le quedan todavía tres meses completo y alguno días más de septiembre. Durante este período se distribuirán cuatro feriados y algunas festividades religiosas. El primero de los feriados es el de octubre por el Día de la Diversidad Cultural. Con la reciente disposición del Poder Ejecutivo, se declaró que los feriados que coincidan con un domingo podrán ser trasladados. Por esta razón, la efemérides original del 12 de octubre tendrá su feriado trasladado al viernes 10 de octubre.
En noviembre y en diciembre estarán los siguientes feriados: uno en noviembre y dos en diciembre. Al 11° mes del año se le sumará un día que muchos podrán disfrutar: el viernes 21 de noviembre fue declarado no laborable con fines turísticos. Así, se formará un fin de semana largo que terminará el lunes 24, con el feriado del mes, por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el 20 de noviembre, pero fue trasladada para la semana siguiente por el Gobierno Nacional.
En diciembre llegan las fiestas religiosas y dos de ellas marcan el calendario. El primer feriado será el lunes 8, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María. Luego, Navidad llegará para cortar la semana ya que los festejos iniciarán el miércoles 24 y el jueves 25 también será feriado, el último del año.