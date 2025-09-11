Después del Día del Maestro, ¿será feriado el Día del Profesor en Argentina?

En noviembre y en diciembre estarán los siguientes feriados: uno en noviembre y dos en diciembre. Al 11° mes del año se le sumará un día que muchos podrán disfrutar: el viernes 21 de noviembre fue declarado no laborable con fines turísticos. Así, se formará un fin de semana largo que terminará el lunes 24, con el feriado del mes, por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el 20 de noviembre, pero fue trasladada para la semana siguiente por el Gobierno Nacional.