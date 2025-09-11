Así vivieron los ganadores del sorteo la experiencia de Proyecto Aborigen en Tafí Viejo

La última edición de Proyecto Aborigen no fue solo un show, sino una vivencia que dejó huella en quienes asistieron. El Bosque Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo se convirtió en escenario de una fiesta que combinó música electrónica, naturaleza y tecnología de primer nivel. Entre los presentes estuvieron los ganadores del sorteo organizado por la sección de Jóvenes de LA GACETA, quienes relataron cómo fue ser parte de esta experiencia.
El evento, que se realizó en el marco de los 21 años de LaBoiteClub, contó con la participación del reconocido DJ argentino Facundo Mohrr y de Agustín Giri, referente de la nueva generación de artistas. El despliegue incluyó diseño 3D, pantallas led, tecnología láser y luminarias de gran potencia, en un entorno natural que se volvió parte del espectáculo.
Una fiesta inmersiva entre árboles y luces
El bosque no fue un simple telón de fondo: los asistentes lo sintieron como parte viva del show. Los organizadores diseñaron un espacio envolvente que integraba naturaleza, visuales y sonido, generando un clima cercano al de los festivales internacionales.
“Parecía un festival de afuera”, contó Matías Castro Luna, uno de los ganadores del sorteo. “La pasé muy bien en Proyecto Aborigen, estaba todo re bien organizado y la gente con una energía tremenda. El lugar estaba muy copado, con espacios para descansar y buena comida. El set de Facundo Mohrr fue sacado mal, god total. El bosque sumaba una banda”.
Su testimonio refleja el espíritu del encuentro: más allá de la música, la experiencia estuvo atravesada por el entorno y la vibra de los asistentes.
La mirada de los tucumanos
Para muchos, esta propuesta significó un antes y un después en la agenda de entretenimiento de la provincia. Paula Leiva, otra de las ganadoras, destacó que fue algo novedoso: “Fue una experiencia diferente a lo que estoy acostumbrada a ir y me pareció una propuesta muy buena. No recuerdo haber visto algo así antes en Tucumán”.
A su vez, Irene Tagashira resaltó la importancia de haber podido disfrutarla gracias al sorteo: “La fiesta estuvo muy linda, se notó mucho en la organización de la misma y el show también fue excelente. Me divertí mucho. Y gracias a las entradas que gané en el sorteo de LA GACETA pude compartir esa noche con amigos e invitar a alguien más también”.
Las voces de los jóvenes confirman lo que los organizadores buscan transmitir: un espacio que no solo convoca por los artistas, sino que ofrece un ecosistema cultural donde conviven música, naturaleza y comunidad.
Más que música, una propuesta cultural
Proyecto Aborigen volvió a demostrar por qué se consolidó como una de las experiencias más esperadas del año. Con food trucks, espacios de relax y la opción de hospedaje para extender la estadía, la propuesta superó el formato de recital tradicional.
El resultado fue una edición que dejó a los tucumanos con la sensación de haber participado de un encuentro distinto, donde la innovación tecnológica se fusionó con la fuerza de un paisaje natural. Una noche que, como contaron los ganadores, quedará en el recuerdo.