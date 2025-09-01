Sólo para suscriptores: se abre el concurso por pases para Proyecto Aborigen

Tucumán se prepara para vivir una experiencia 360 de Proyecto Aborigen, la marca que combina música electrónica y naturaleza. El próximo 6 de septiembre, el Bosque Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo se convertirá en sede del show inmersivo organizado en el ámbito de los 21 años de LaBoiteClub, una de las entidades productoras del acontecimiento. Los suscriptores de LA GACETA pueden participar hasta el 5 de septiembre de 2025 a las 12 de un concurso por cinco pares de tickets organizado por el newsletter Elijo Crecer. Las inscripciones deben concretarse en este enlace.
El espectáculo contará con la participación del DJ argentino Facundo Mohrr, uno de los artistas con mayor proyección internacional en la escena electrónica. Reconocido por sus sets hipnóticos y sus presentaciones en grandes festivales del mundo, Mohrr llega acompañado por Agustín Giri, otra figura de la nueva generación que supo ganarse un lugar en la industria. El talento local abrirá la jornada en la que confluirán diseño 3D, tecnología laser, pantallas led de última generación y equipamiento en luminarias de gran potencia.
Una experiencia inmersiva en plena naturaleza
El Bosque Atahualpa no será solo la sede, sino también un protagonista más. El espacio natural se transformará en parte del show. El resultado será un escenario envolvente, donde el entorno se funde con la música y los efectos visuales.
La propuesta busca romper con el formato tradicional de los shows para ofrecer al público una vivencia multisensorial. Desde espacios de relax hasta food trucks, la experiencia está pensada para quienes quieran disfrutar la música en un ambiente que combine naturaleza y vanguardia. Además, habrá servicio de hotelería disponible para quienes deseen extender la estadía.
Entradas y recomendaciones
Los pases arrancan en $ 27.000 (tope de ingreso a las 00). Luego hay tickets por $ 34.000 (sin tope de horario) y una entrada VIP a $ 42.000.
Los pases pueden adquirirse en Venti (https://venti.com.ar/evento/facundo-mohrr-agust-n-giri-aniversario-21-laboiteclub), mientras que la organización recomienda llegar temprano para aprovechar al máximo la propuesta. El show comenzará a las 22 y se extenderá durante toda la noche.
Proyecto Aborigen no solo es música: es una plataforma que conecta a artistas, productores y público en un mismo ecosistema cultural. En cada edición, la iniciativa logra combinar innovación tecnológica con el paisaje tucumano, ofreciendo experiencias que trascienden lo musical.