Sólo para suscriptores: se abre el concurso por pases para Proyecto Aborigen

Tucumán se prepara para vivir una experiencia 360 de Proyecto Aborigen, la marca que combina música electrónica y naturaleza. El próximo 6 de septiembre, el Bosque Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo se convertirá en sede del show inmersivo organizado en el ámbito de los 21 años de LaBoiteClub, una de las entidades productoras del acontecimiento. Los suscriptores de LA GACETA pueden participar hasta el 5 de septiembre de 2025 a las 12 de un concurso por cinco pares de tickets organizado por el newsletter Elijo Crecer. Las inscripciones deben concretarse en este enlace.