Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: "Es muy estimulante"

El mundo del espectáculo se sorprendió ante el anuncio de una pareja que pocos esperaban. Celeste Cid y Santiago Korovsky, el director de la popular serie División Palermo, confirmaron su relación que por meses se mantuvo en secreto. Ahora su vínculo es uno de los focos del ámbito público y la actriz comentó qué fue aquello que los unió en primer lugar.
Celeste Cid contó cómo vive el interior de la relación con Santiago Korovsky, con quien blanqueó su relación en octubre del año pasado. Tras un año y ocho meses juntos, la actriz charló con Catalina Dlugi en Once Diez/Radio de la Ciudad, donde habló de la intimidad, destacó la conexión que mantienen e incluso resaltó que fue aquello que confirmó su amor por el productor.
Celeste Cid contó que fue lo que le enamoró de Korovsky
"Me parece que son tal para cual. Vos sos muy creativa, escribís, ilustrás, tenés muchas inquietudes y él también”, resaltó Dlugi del vínculo marcado por el intercambio de ideas para los respectivos proyectos. Cid coincidió con la entrevistadora y calificó a su pareja como "un artista" que también le ayuda a crecer.
“Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”, advirtió la actriz, sobre los aspectos que más admira de su pareja. Agregó que el costado más caótico de Korovsky también aporta a la pareja: “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.
Un vínculo lleno de creatividad
Dlugi le consultó la posibilidad de compartir el nuevo proyecto que tiene pensado llevar adelante Celeste, donde se pondrá en el rol de protagonista, guionista y productora, a la que Cid respondió entre risas: “No la voy a dirigir porque me parece mucho. Hay que estar en muchos lugares, pero capaz que Santi, ¿por qué no?”. Ambas retomaron la frase y valoraron esa chance: “Me gustaría ver esos dos espíritus creativos en acción”, propuso la conductora, y Cid devolvió: “Sí, qué intensidad”
No solo en los proyectos profesionales el vínculo es estimulante, sino también en la cotidianeidad. A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo ponés en tu serie’. Le digo que no puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, explicó la actriz, resaltando ese ida y vuelta constante de inspiración y complicidad.