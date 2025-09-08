Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: "Es muy estimulante"

“Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”, advirtió la actriz, sobre los aspectos que más admira de su pareja. Agregó que el costado más caótico de Korovsky también aporta a la pareja: “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.