Secciones
EspectáculosFamosos

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: "Es muy estimulante"

La actriz comentó qué es lo que más aprecia del director de División Palermo.

Celeste Cid se sinceró sobre su vínculo con Korovsky. Celeste Cid se sinceró sobre su vínculo con Korovsky.
Hace 1 Hs

El mundo del espectáculo se sorprendió ante el anuncio de una pareja que pocos esperaban. Celeste Cid y Santiago Korovsky, el director de la popular serie División Palermo, confirmaron su relación que por meses se mantuvo en secreto. Ahora su vínculo es uno de los focos del ámbito público y la actriz comentó qué fue aquello que los unió en primer lugar.

"Fue una decisión difícil": Cris Morena habló de su reaparición tras la muerte de su nieta

Fue una decisión difícil: Cris Morena habló de su reaparición tras la muerte de su nieta

Celeste Cid contó cómo vive el interior de la relación con Santiago Korovsky, con quien blanqueó su relación en octubre del año pasado. Tras un año y ocho meses juntos, la actriz charló con Catalina Dlugi en Once Diez/Radio de la Ciudad, donde habló de la intimidad, destacó la conexión que mantienen e incluso resaltó que fue aquello que confirmó su amor por el productor.

Celeste Cid contó que fue lo que le enamoró de Korovsky

"Me parece que son tal para cual. Vos sos muy creativa, escribís, ilustrás, tenés muchas inquietudes y él también”, resaltó Dlugi del vínculo marcado por el intercambio de ideas para los respectivos proyectos. Cid coincidió con la entrevistadora y calificó a su pareja como "un artista" que también le ayuda a crecer.

“Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”, advirtió la actriz, sobre los aspectos que más admira de su pareja. Agregó que el costado más caótico de Korovsky también aporta a la pareja:  “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.

Un vínculo lleno de creatividad

Dlugi le consultó la posibilidad de compartir el nuevo proyecto que tiene pensado llevar adelante Celeste, donde se pondrá en el rol de protagonista, guionista y productora, a la que Cid respondió entre risas: “No la voy a dirigir porque me parece mucho. Hay que estar en muchos lugares, pero capaz que Santi, ¿por qué no?”. Ambas retomaron la frase y valoraron esa chance: “Me gustaría ver esos dos espíritus creativos en acción”, propuso la conductora, y Cid devolvió: “Sí, qué intensidad”

No solo en los proyectos profesionales el vínculo es estimulante, sino también en la cotidianeidad. A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo ponés en tu serie’. Le digo que no puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, explicó la actriz, resaltando ese ida y vuelta constante de inspiración y complicidad.

Temas Celeste CidSantiago Korovsky
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
4

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
6

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Más Noticias
Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Transporte público: sin colectivos en la línea 8 y frecuencias limitadas en la 131

Transporte público: sin colectivos en la línea 8 y frecuencias limitadas en la 131

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios