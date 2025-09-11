Felipe Contepomi apuntó contra el arbitraje en la previa del segundo cruce de Los Pumas contra Australia

El entrenador recordó que esta situación no es nueva y que se repite con frecuencia en los encuentros clave del seleccionado. “Esas cosas tienen que ser mejores. Acá hay un trabajo enorme, especialmente por los jugadores que trabajan duro. En ese sentido creo que se pide consistencia y un poco más de claridad en ciertos fallos, porque si vamos a los partidos, los últimos dos años hubo cinco que se definieron en los últimos dos o tres minutos, y en los cinco hubo fallos controversiales en los últimos minutos. Y lamentablemente esos fallos fueron en contra nuestra. Entonces deja un poco de amargura, en realidad de frustración”, señaló.