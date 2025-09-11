Felipe Contepomi apuntó contra el arbitraje en la previa del segundo cruce de Los Pumas contra Australia

Felipe Contepomi no ocultó su fastidio luego de la derrota de Los Pumas frente a los "Wallabies" en el Rugby Championship. En conferencia de prensa, previa a la revancha, el head coach argentino reconoció que el equipo cometió errores propios, pero también se mostró molesto con el desempeño arbitral del neozelandés Paul Williams y su equipo de asistentes.
“Antes de hablar de eso, me gustaría aclarar que hemos cometido muchos errores y siempre somos muy autocríticos. Buscamos la mejora continua y tratamos de mejorar en lo que podemos controlar, que es nuestro rendimiento”, señaló el entrenador, dejando en claro que la primera autocrítica pasa por el rendimiento del seleccionado.
Contepomi también valoró el trabajo del rival y no quiso que sus reclamos fueran interpretados como una excusa. “Australia hizo un gran partido y tiene jugadores muy buenos y un excelente head coach. No hay que sacarle méritos porque fueron a buscar el partido y lo ganaron”, admitió.
Sin embargo, el foco estuvo puesto en las decisiones arbitrales. “El árbitro, diría el equipo de cuatro, con los jueces de touch y el TMO, que tampoco controlamos, nos dejó un poco frustrados sin lugar a dudas. Duele, es una frustración desde el lado que estamos un poco cansados de que nos respondan en la semana post partido: ‘sí, nos confundimos, error nuestro, disculpas’”, expresó con bronca.
El entrenador recordó que esta situación no es nueva y que se repite con frecuencia en los encuentros clave del seleccionado. “Esas cosas tienen que ser mejores. Acá hay un trabajo enorme, especialmente por los jugadores que trabajan duro. En ese sentido creo que se pide consistencia y un poco más de claridad en ciertos fallos, porque si vamos a los partidos, los últimos dos años hubo cinco que se definieron en los últimos dos o tres minutos, y en los cinco hubo fallos controversiales en los últimos minutos. Y lamentablemente esos fallos fueron en contra nuestra. Entonces deja un poco de amargura, en realidad de frustración”, señaló.
Contepomi también fue específico al hablar de situaciones que generaron malestar en el cuerpo técnico y en los jugadores. “Hubo cinco offsides cobrados en contra nuestro, cuatro ventajas de offside. Llamativamente Australia no hizo ningún penal de offside y tampoco hubo ninguna ventaja de offside desde su lado. En ese ida y vuelta, cuando vienen y te dicen: ‘sí, estuvimos mal’. Hubo decisiones, más allá de esas cositas del offside, puedo ir a dos o tres que no es que definen partidos, pero cambian el curso. Hay frustración. Por suerte hay diálogo, pero sí, duele”, remarcó.
El head coach de Los Pumas insistió en que el equipo debe mantener la concentración en lo que depende de ellos, pero volvió a subrayar la necesidad de que el arbitraje internacional eleve sus estándares de consistencia. “Ojalá que ese día llegue. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en lo que está a nuestro alcance”, cerró.