Con dos tucumanos como titulares, Los Pumas van por la revancha frente a Australia

Entre los backs, la conducción seguirá en manos de Gonzalo García como medio scrum y de Santiago Carreras en la apertura, en busca de mayor continuidad en la pareja que viene consolidándose en los últimos encuentros. Santiago Chocobares y Lucio Cinti mantendrán la dupla de centros, mientras que Juan Cruz Mallía volverá a desempeñarse como fullback. La otra gran novedad estará en las puntas: Rodrigo Isgró se ganó su lugar y reemplazará a Bautista Delguy, acompañando a Mateo Carreras, que se mantiene como una de las armas más peligrosas del seleccionado.