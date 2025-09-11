Con dos tucumanos como titulares, Los Pumas van por la revancha frente a Australia

El seleccionado argentino de rugby ya tiene todo listo para volver a medirse con Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship. Luego de la dolorosa derrota sufrida en los últimos minutos en Townsville, Los Pumas intentarán revertir la imagen y Felipe Contepomi apostará por un XV con modificaciones que apuntan a reforzar el juego físico y darle mayor dinámica al equipo en el partido que se jugará en la madrugada del sábado (a la 1).
La principal novedad pasa por la segunda línea: Guido Petti regresará al equipo titular en lugar de Franco Molina, buscando mayor experiencia y presencia en las formaciones fijas. En la tercera línea también habrá variantes, con Joaquín Oviedo sumándose desde el arranque para acompañar a Marcos Kremer y Juan Martín González, lo que deja a Pablo Matera como una alternativa en el banco de suplentes.
Entre los backs, la conducción seguirá en manos de Gonzalo García como medio scrum y de Santiago Carreras en la apertura, en busca de mayor continuidad en la pareja que viene consolidándose en los últimos encuentros. Santiago Chocobares y Lucio Cinti mantendrán la dupla de centros, mientras que Juan Cruz Mallía volverá a desempeñarse como fullback. La otra gran novedad estará en las puntas: Rodrigo Isgró se ganó su lugar y reemplazará a Bautista Delguy, acompañando a Mateo Carreras, que se mantiene como una de las armas más peligrosas del seleccionado.
En el banco de suplentes también habrá novedades con el ingreso de Justo Piccardo e Ignacio Mendy, dos variantes que pueden aportar frescura en los minutos finales. La intención del cuerpo técnico es contar con más opciones para cambiar el ritmo del partido en un torneo que no da respiro y donde cada detalle puede inclinar la balanza.
Así formarán Los Pumas:
1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.
Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Franco Molina, 20- Pablo Matera, 21- Agustín Moyano, 22- Justo Piccardo, 23- Ignacio Mendy.