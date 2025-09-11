Secciones
¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

Una investigación resaltó los beneficios de las ciruelas pasas en la salud ósea.

Las ciruelas pueden mejroar la salud ósea. Las ciruelas pueden mejroar la salud ósea.
Hace 2 Hs

Las frutas son alimentos que suponen amplios beneficios para nuestra salud, algunas de ellas en mayor proporción que otras. Se trata de alimentos ricos en propiedades como vitaminas, grasas sanas, antioxidantes y fitonutrientes que los convierten en componentes fundamentales de nuestra dieta. Sin embargo, existen algunos que presentan ventajas más significativas como es el caso de las ciruelas secas.

¿Cuáles son las frutas que previenen las alergias de septiembre y refuerzan nuestras defensas?

Las ciruelas secas han demostrado ser uno de esos alimentos que conforma la lista de los más ventajosos. Estas pasas contienen más de 15 vitaminas y minerales diferentes, además de fibra y antioxidantes. Este alimento ha sido analizado por la ciencia, donde un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food en noviembre de 2021 destaca sus propiedades que "reducen la inflamación y los niveles de colesterol “malo” en mujeres posmenospáusicas sanas.”

Otra de las bondades descubiertas en el estudio se acercan a los beneficios que la ciruela pasa representa para nuestros huesos. Este alimento puede aumentar las concentraciones de  IGF-1, la cual es la proteína encargada de regular la hormona del crecimiento, lo que ayuda a la vez a prevenir enfermedades como la osteoporosis, aumentar la masa muscular y mejorar nuestra microbiota intestinal.

¿Cuántas ciruelas pasas debemos comer por día? ¿Cuántas ciruelas pasas debemos comer por día?

El estudio también demostró otros beneficios como que las ciruelas neutralizan la acidez del pH. La acidosis es un estado en el que el pH de la sangre disminuye, algo bastante negativo, pues pueden afectar a órganos del cuerpo. Otro de los beneficios de esta fruta se encuentra en el sorbitol, una molécula orgánica relacionada con la azúcar propia del alimento que reduce la absorción de la glucosa en nuestro cuerpo lo que ayuda al control de la glucemia.

Este alimento es capaz de promover la salud de las mujeres mayores de 45 años ya que posee abundantes niveles de minerales como el cobre y el magnesio y la vitamina K, fundamentales para mantener los huesos sanos y fuertes. Por último esta fruta posee propiedades laxantes, así como fibra capaz de mejorar la salud intestinal.

Para tomar provecho de todas las ventajas que suponen las ciruelas pasas debemos tener en cuenta cuáles son las cantidades recomendadas de este alimento que debemos consumir. De acuerdo con el estudio, los investigadores resaltaron que comer 50 gramos de ciruelas pasa por día (5-6) unidades demostraba mejoras en la salud de las mujeres investigadas.

