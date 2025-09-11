¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

¿Cuántas ciruelas pasas debemos comer por día?

El estudio también demostró otros beneficios como que las ciruelas neutralizan la acidez del pH. La acidosis es un estado en el que el pH de la sangre disminuye, algo bastante negativo, pues pueden afectar a órganos del cuerpo. Otro de los beneficios de esta fruta se encuentra en el sorbitol, una molécula orgánica relacionada con la azúcar propia del alimento que reduce la absorción de la glucosa en nuestro cuerpo lo que ayuda al control de la glucemia.