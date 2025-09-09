Septiembre Musical: Los Puesteros celebran sus 25 años en el Teatro San Martín

El Teatro San Martín será, el próximo jueves a las 21, el punto de encuentro de la música y la tradición. En el marco del Septiembre Musical, el grupo folklórico Los Puesteros celebrará sus 25 años de trayectoria con un recital especial que promete ser uno de los hitos de la temporada. Los socios de Club LA GACETA podrán acceder a entradas con la promoción 2x1.
“Estamos felices, este es un año lleno de festejos que comenzó con una gira en el exterior y que ahora tendrá su momento más importante en nuestra casa y en este teatro, donde empezamos hace 25 años”, contaron los músicos en una entrevista con LG Play.
El recital será íntegramente producido por la banda. Desde la puesta en escena hasta lo audiovisual, cada detalle fue pensado por Los Puesteros para ofrecer un show que repase lo mejor de sus nueve discos, con clásicos infaltables y algunas sorpresas. “Hay canciones que el público ya hizo suyas y que no pueden faltar, pero también habrá rescates de nuestra primera época, temas que hace mucho no tocamos en vivo”, adelantaron.
Un repertorio que marcó caminos
Consultados sobre su obra más significativa, el grupo coincidió en destacar el disco “Tocando al Frente” (2009), un trabajo que consideran un hito artístico y que incluso dio nombre a un bar cultural y a un festival organizado por ellos. “Esa canción es un emblema: nos acompañó en momentos difíciles y hoy resume mucho de nuestra historia como grupo”, explicaron.
La gira por Barcelona y Londres fue uno de los puntos altos del año. “En Europa la gente se emocionó muchísimo con nuestra música, muchos argentinos residentes cantaron con nosotros y hasta nos tocó interpretar la Misa Criolla en la embajada. Fue muy fuerte ver cómo el folklore argentino trasciende fronteras”, recordaron.
Sobre la escena actual, Los Puesteros se mostraron optimistas. “Las peñas en Tucumán están llenas, los jóvenes se acercan a bailar y cantar. El folklore nunca dejó de estar, pero hoy sentimos que vive un nuevo auge”.
El recital tendrá una duración aproximada de hora y media y será una oportunidad para revivir canciones que marcaron a varias generaciones. “Somos como una familia, y este show será un encuentro con todos los que nos acompañaron en estos 25 años”, aseguraron.
Entradas en boletería y con beneficio 2x1 para socios de Club La Gaceta.