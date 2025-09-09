Septiembre Musical: Los Puesteros celebran sus 25 años en el Teatro San Martín

El recital será íntegramente producido por la banda. Desde la puesta en escena hasta lo audiovisual, cada detalle fue pensado por Los Puesteros para ofrecer un show que repase lo mejor de sus nueve discos, con clásicos infaltables y algunas sorpresas. “Hay canciones que el público ya hizo suyas y que no pueden faltar, pero también habrá rescates de nuestra primera época, temas que hace mucho no tocamos en vivo”, adelantaron.