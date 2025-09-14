Alimentos ricos en hierro: cuáles son y por qué es importante este mineral para la salud

El hierro es un mineral esencial para el organismo, necesario para la producción de hemoglobina y el correcto transporte de oxígeno en la sangre. Una deficiencia puede provocar anemia ferropénica, cansancio extremo, debilidad y menor capacidad de concentración. Por eso, incluir alimentos ricos en hierro en la dieta es clave para mantener una buena salud.