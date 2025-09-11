Secciones
Seguridad

Caso Alberdi: el ex intendente Campos tendría que declarar otra vez

Hoy se definirá si le otorgan el arresto domiciliario uno de los involucrados en la causa.

PROCESO. El ex intendente Campos debería ampliar su declaración. PROCESO. El ex intendente Campos debería ampliar su declaración. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs
Temas AlberdiLuis CamposNarcotráficoSandra Figueroa
