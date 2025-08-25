Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

En la romántica imagen publicada por Yamal, se le ve de la mano con la intérprete de Wapo Traketero, sujetándola además del muslo, mientras le dedica un discreto pero contundente mensaje acompañado por un emoticono de tarta y dos corazones. La escena está ambientada con pétalos, velas, un gran ramo de rosas rojas y rosas, globos en forma de corazón y una imponente tarta frente a ellos.