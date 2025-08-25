Secciones
España

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

El futbolista del FC Barcelona y la cantante argentina pusieron fin a los rumores al compartir su primera foto juntos en Instagram, rodeados de pétalos, corazones y una gran tarta de cumpleaños.

Hace 3 Hs

Tras semanas de especulaciones, Lamine Yamal y Nicki Nicole han decidido dar el paso y confirmar públicamente su relación. El joven futbolista del FC Barcelona, de 18 años, aprovechó el 25 cumpleaños de la cantante argentina para dedicarle una publicación en su cuenta de Instagram que no ha pasado desapercibida entre sus millones de seguidores.

La pareja se conoció el pasado mes de julio, durante la fiesta por la mayoría de edad del jugador blaugrana. Desde entonces, los rumores de un posible romance fueron creciendo: Nicki Nicole asistió al trofeo Joan Gamper para ver jugar a Yamal y, poco después, ambos fueron fotografiados paseando juntos por Mónaco. Sin embargo, hasta ahora ninguno había confirmado oficialmente la relación.

En la romántica imagen publicada por Yamal, se le ve de la mano con la intérprete de Wapo Traketero, sujetándola además del muslo, mientras le dedica un discreto pero contundente mensaje acompañado por un emoticono de tarta y dos corazones. La escena está ambientada con pétalos, velas, un gran ramo de rosas rojas y rosas, globos en forma de corazón y una imponente tarta frente a ellos.

Aunque Nicki Nicole todavía no ha reaccionado a la publicación de su pareja, sí lo ha hecho a las felicitaciones de varios amigos en redes sociales. Los fans esperan que en las próximas horas la artista responda al gesto del futbolista, confirmando así por ambas partes una de las parejas más comentadas del momento.

Con esta confirmación, Lamine Yamal y Nicki Nicole se consolidan como una de las uniones más mediáticas entre el fútbol y la música, y su romance promete seguir dando de qué hablar.

Temas Nicki NicoleLamine Yamal
