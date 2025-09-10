En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, lanzan una campaña de concientización para adolescentes y jóvenes

Por conmemorarse este miércoles el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó actividades en la Plaza Urquiza. Y la campaña se reeditará el jueves 11 en la Plaza San Martín y el viernes 12 en la Plaza Belgrano, de 10 a 13.
Las jornadas son organizadas por la Dirección de Niñez y Juventud junto a las Direcciones de Salud, Casa Azul e Inclusión, Género y Diversidad, que dependen de la Subsecretaría de Desarrollo Humano.
En el paseo de Barrio Norte, se hicieron actividades de promoción y prevención mediante actividades lúdicas, proyección de material audiovisual y escucha activa a los jóvenes, con la participación de alumnos del Colegio Nacional. Los servicios estuvieron a cargo de un equipo técnico interdisciplinario de profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales y abogados que ofrecieron asesoría legal.
“Es importante el trabajo territorial que realizamos. Nuestra intendenta Rossana Chahla siempre nos pide estar cerca del vecino, en este caso con un tema tan importante como el suicidio. Estamos asesorando a la familia, también trabajamos con los docentes de las escuelas para poder detectar signos de alarma, poder intervenir y tener jóvenes incluidos, jóvenes que estudian y que puedan tener un desarrollo personal eficiente, exitoso”, explicó Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano.
La funcionaria sostuvo que identificar los signos de alarma es fundamental para prevenir conductas suicidas. “Los signos que la familia puede identificar son el aislamiento, cambios en las conductas, en la vestimenta, en la higiene personal, en el sueño, también las comunicaciones en las redes sociales, si tiene alguna investigación en las redes sobre medicamentos o armas o algo llame la atención a los padres, para poder identificarlo y poder actuar”, ejemplificó.
“Lo que queremos es saber qué es lo que saben nuestros jóvenes respecto de las alarmas que muchas veces presentan otros jóvenes que tienen conductas suicidas. Poder afrontar y poder abordar esta temática es fundamental”, expresó, por su parte, Vanesa Castro, directora de Niñez y Juventud.
La funcionaria recordó que, en la sede de la Dirección de Niñez y Juventud, ubicada en Venezuela 3200, se ofrece el servicio gratuito de escucha activa y acompañamiento para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de lunes a viernes, de 8 a 18. “Ante estas situaciones pueden buscarnos y nosotros los vamos a asesorar y hacer un abordaje más integral”, indicó.