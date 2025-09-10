Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y dejó abierta la puerta para 2026

Flavio Briatore, director del equipo Alpine, se refirió al futuro de la escudería y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de que Franco Colapinto continúe como piloto titular a partir de 2026. El italiano destacó que la idea de la dirigencia es apostar por la estabilidad en el proyecto deportivo, especialmente después de la renovación de Pierre Gasly hasta 2028.
“El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de esa estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, explicó Briatore en diálogo con la agencia AFP.
El directivo también adelantó que el equipo tendrá un cambio clave en 2026, cuando empiece a competir con motores Mercedes. Según señaló, esa mejora pondrá a Alpine en igualdad de condiciones frente a las principales escuderías de la Fórmula 1. “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas. Pensábamos estar mucho mejor este año, pero el motor actual es un hándicap enorme. Con dos décimas menos podés pasar de la sexta a la decimoséptima posición”, reconoció.
Las declaraciones marcan un contraste con las críticas que Briatore había lanzado semanas atrás hacia el piloto argentino. En la previa del Gran Premio de Países Bajos, el dirigente había puesto en duda su rendimiento y hasta había sugerido que Colapinto podría necesitar más tiempo para adaptarse a la exigencia de la máxima categoría. “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Tal vez necesite uno o dos años más para consolidarse”, había dicho entonces.