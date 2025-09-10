Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y dejó abierta la puerta para 2026

Las declaraciones marcan un contraste con las críticas que Briatore había lanzado semanas atrás hacia el piloto argentino. En la previa del Gran Premio de Países Bajos, el dirigente había puesto en duda su rendimiento y hasta había sugerido que Colapinto podría necesitar más tiempo para adaptarse a la exigencia de la máxima categoría. “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Tal vez necesite uno o dos años más para consolidarse”, había dicho entonces.