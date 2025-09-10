River sorprendió en la Copa Libertadores: Gallardo apostó por tres juveniles en la lista de buena fe

Rivero, defensor de 21 años, vuelve a tener una chance tras su buen rendimiento y asoma como alternativa en la zaga, especialmente ante la prolongada ausencia de Germán Pezzella. Meza, con apenas 17, mostró carácter en sus primeras apariciones y se perfila como opción en el mediocampo, más aún teniendo en cuenta la suspensión de Giuliano Galoppo. Por su parte, Dadín, delantero de 19 años blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, llega gracias a su gran presente goleador en Reserva y ya comenzó a sumar minutos en Primera.