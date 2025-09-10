River sorprendió en la Copa Libertadores: Gallardo apostó por tres juveniles en la lista de buena fe

A pocos días del cruce frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo movió piezas y sorprendió con su lista de convocados de River. El técnico decidió darle lugar a tres juveniles de las inferiores: Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes ingresan en reemplazo de Franco Mastantuono, Santiago Simón y Rodrigo Aliendro, jugadores que ya partieron hacia nuevos destinos.
Rivero, defensor de 21 años, vuelve a tener una chance tras su buen rendimiento y asoma como alternativa en la zaga, especialmente ante la prolongada ausencia de Germán Pezzella. Meza, con apenas 17, mostró carácter en sus primeras apariciones y se perfila como opción en el mediocampo, más aún teniendo en cuenta la suspensión de Giuliano Galoppo. Por su parte, Dadín, delantero de 19 años blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, llega gracias a su gran presente goleador en Reserva y ya comenzó a sumar minutos en Primera.
Además de las novedades en la nómina, River celebra una recuperación clave. Gonzalo “Pity” Martínez recibió el alta médica tras dejar atrás una molestia en el isquiotibial derecho y está disponible para los compromisos frente a Estudiantes y Palmeiras.
El regreso del “Pity” llega tras un 2025 irregular, con lesiones que lo mantuvieron al margen y solo 386 minutos disputados en 12 partidos, sin goles pero con dos asistencias. Su última presencia fue ante Godoy Cruz, donde jugó apenas 20 minutos. Ahora, con el alta en mano, buscará recuperar protagonismo en el momento más caliente de la temporada.