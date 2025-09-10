Gustavo Alfaro defendió a Galarza Fonda y apuntó contra Marcelo Gallardo y los hinchas de River

El propio mediocampista reconoció que no atraviesa su mejor momento en River y le devolvió el gesto a Alfaro. “Me notó bajo de confianza, me apoyó y me recordó que acá estoy en casa, en la selección. Eso me dio tranquilidad”, contó tras el histórico triunfo en Perú, donde la Albirroja consiguió su primera victoria en Lima y cerró las Eliminatorias con clasificación al Mundial 2026.