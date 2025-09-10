Secciones
Gustavo Alfaro defendió a Galarza Fonda y apuntó contra Marcelo Gallardo y los hinchas de River

El DT de Paraguay respaldó al volante tras su gol ante Perú y criticó el trato que recibió en Núñez.

Hace 19 Min

Matías Galarza Fonda fue el gran protagonista del triunfo de Paraguay en Lima. El mediocampista de River anotó el único gol ante Perú y, en la conferencia de prensa, Gustavo Alfaro salió en su defensa con un fuerte mensaje hacia el club de Núñez y su gente.

El ex DT de Boca no esquivó la polémica y fue directo al recordar cómo se dio el desembarco del volante en el Millonario. “Con dos o tres días ya lo tiraron a la cancha, en un proceso donde River está en plena reconstrucción”, sostuvo, dejando entrever que Marcelo Gallardo no le dio el tiempo necesario para adaptarse.

Además, Alfaro cuestionó la vara con la que se mide al jugador en Núñez. “El nivel de exigencia del público de River es muy alto y a Mati le hicieron sentir ese rigor, no sé por qué”, afirmó. Acto seguido, reforzó su apoyo. “Para nosotros, Mati es un valor agregado. Si de afuera nos tiran bombas, acá adentro tenemos que defender a los nuestros”, sumó.

El técnico destacó que Galarza siempre respondió en la selección, desde su debut contra Bolivia, y subrayó su rol dentro del plantel. “Es un placer tenerlo. Puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos”, explicó.

El propio mediocampista reconoció que no atraviesa su mejor momento en River y le devolvió el gesto a Alfaro. “Me notó bajo de confianza, me apoyó y me recordó que acá estoy en casa, en la selección. Eso me dio tranquilidad”, contó tras el histórico triunfo en Perú, donde la Albirroja consiguió su primera victoria en Lima y cerró las Eliminatorias con clasificación al Mundial 2026.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateParaguayMarcelo GallardoGustavo AlfaroSelección Paraguaya de FútbolLiga Profesional de FútbolEliminatorias 2026
