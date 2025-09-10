Secciones
Javier Milei felicitó a Luis Caputo por el dato de inflación de agosto: “Grande, VLLC”

Fue luego de que el Indec confirmara que la inflación de agosto fue del 1,9%, cifra menor a la proyectada por el mercado.

Milei y Caputo festejan la cifra de inflación. Milei y Caputo festejan la cifra de inflación. Twitter, foto compartida por el Presidente.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei felicitó este miércoles al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el Indec confirmara que la inflación de agosto fue del 1,9%, cifra menor a la esperada por el mercado y que se mantuvo por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo.

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Grande @LuisCaputoAR...!!! VLLC! PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Inflación de agosto: el dato clave que sorprendió al mercado

El 1,9% de inflación mensual se conoció en medio de un escenario de volatilidad cambiaria tras el salto del dólar a fines de julio. Sin embargo, según los datos oficiales, no hubo un traslado significativo a precios.

Caputo celebró en redes sociales el resultado y destacó que es la primera vez desde noviembre de 2017 que la Argentina registra cuatro meses seguidos con inflación por debajo del 2%.

Los números de Caputo: inflación interanual y acumulada

El ministro detalló que:

La inflación interanual de agosto fue de 33,6%, el nivel más bajo desde julio de 2018.

Se registraron 16 meses consecutivos de desaceleración interanual.

La inflación acumulada en 2025 llegó a 19,5% en los primeros ocho meses, la cifra más baja desde 2020 para este período.

La media móvil de seis meses se ubicó en 2,2%, la menor desde septiembre de 2020.

El respaldo del Gobierno: Adorni, Sturzenegger y Lanari

El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que “la inflación está cada vez más cerca de ser sólo un mal recuerdo del pasado”.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, remarcó:

“La interanual en 33% pero, quizás menos evidente, la inflación de los últimos 4 meses anualizada está en 22,7%. Falta mucho, pero Argentina se va normalizando paso a paso. Felicitaciones Ministro @LuisCaputoAR. Felicitaciones Presidente @JMilei. VLLC!”.

Por su parte, el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, destacó que en un año la inflación interanual bajó de 209% a 33%:

“Son 176 puntos menos en 12 meses. Eliminar la inflación es un mandato popular irrenunciable”.

