Condenan a un policía que prometía ingresos a la fuerza de seguridad a cambio de dinero

Durante dos años, engañó a múltiples personas con la promesa de asegurarles un puesto en la institución. El monto defraudado supera los $11 millones.

Condenan a un policía que prometía ingresos a la fuerza de seguridad a cambio de dinero
Hace 2 Hs

Un empleado de la Policía de Tucumán fue condenado tras comprobarse que, entre abril de 2023 y abril de 2025, defraudó reiteradamente a varias personas mediante un mismo modus operandi: solicitaba sumas de dinero con la promesa de facilitar el ingreso de familiares de las víctimas a la fuerza de seguridad.

Según la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Mónica Torchan, el acusado, identificado como G.M.R., alegaba que el dinero estaba destinado a funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial, quienes supuestamente intercederían en los procesos de incorporación.

El esquema fraudulento alcanzó un monto cercano a los $11.000.000 y se sostuvo de manera sistemática durante dos años. El propio Ministerio Fiscal destacó que el imputado “abusó de su rol como empleado policial para inducir a error a las víctimas, quienes, en su afán de acceder a un trabajo estable dentro de las fuerzas de seguridad, entregaron cuantiosas sumas de dinero”.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, el agente, que estuvo tres meses privado de la libertad, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además, deberá acatar reglas de conducta y efectuar una reparación económica a las víctimas.

