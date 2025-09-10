Condenan a un policía que prometía ingresos a la fuerza de seguridad a cambio de dinero

El esquema fraudulento alcanzó un monto cercano a los $11.000.000 y se sostuvo de manera sistemática durante dos años. El propio Ministerio Fiscal destacó que el imputado “abusó de su rol como empleado policial para inducir a error a las víctimas, quienes, en su afán de acceder a un trabajo estable dentro de las fuerzas de seguridad, entregaron cuantiosas sumas de dinero”.