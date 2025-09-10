Secciones
Política

Presidentes de mesa: cuántos voluntarios hay en Tucumán para los comicios del 26 de octubre

En dos semanas se incrementó en un 39% la cifra de postulantes anotados ante la Secretaría Electoral. Recomendaciones de un experto.

Presidentes de mesa: cuántos voluntarios hay en Tucumán para los comicios del 26 de octubre
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 21 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánRogelio Rodríguez del BustoGobierno provincialJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”
2

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
3

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”
4

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
5

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Comentarios