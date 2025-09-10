Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Abeldaño viaja a Rosario y tendrá su primera convocatoria en Atlético Tucumán

El goleador de la Reserva, con seis tantos en el Clausura, integrará la delegación que enfrentará a Newell’s. Usará el dorsal 35 y aparece como alternativa ofensiva tras la suspensión de Leandro Díaz.

Carlos Abeldaño lleva seis goles en la Reserva. Carlos Abeldaño lleva seis goles en la Reserva. Prensa CAT.
Hace 16 Min

Atlético tendrá una novedad importante en la delegación que viajará a Rosario para visitar a Newell’s: Carlos Abeldaño, delantero de 20 años y actual máximo artillero de la Reserva con seis goles, tendrá su primera convocatoria en el plantel profesional.

El juvenil, que firmó contrato en agosto, se incorpora al grupo dirigido por Lucas Pusineri luego de la sanción por tiempo indefinido a Leandro Díaz, expulsado en el último encuentro ante Gimnasia. 

Con la camiseta número 35, se perfila como una de las opciones en la delantera para acompañar a Mateo Coronel o ingresar como alternativa desde el banco.

Abeldaño se suma así a la lista de juveniles promovidos por Pusineri en este Clausura. Antes ya habían tenido participación Ezequiel Godoy y Agustín Gálvez, consolidando un recambio que le da aire fresco al plantel “decano” en el Clausura.

La Reserva se enfrentará a River de local

Los dirigidos por Colace recibirán desde las 19 a River en el Monumental, por la novena jornada de la Copa Proyección de la Reserva. Los “Decanos”, que tienen 19 puntos, buscarán regresar a la victoria tras perder el invicto ante Central Córdoba. Para este encuentro contarán con la presencia de los volantes Leonel Vega (recuperado de una lesión) y Ezequiel Godoy (cumplió las dos fechas de suspensión). Los “Millonarios”, que llegan con 13 unidades, en el sexto lugar de la tabla, y vienen de igualar en el clásico frente a Boca. Los simpatizantes “decanos” podrán ubicarse en el sector de la tribuna Laprida.

Temas Club Atlético Newell´s Old BoysLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025Carlos Abeldaño
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
3

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?
5

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Pecados capitales del poder
6

Pecados capitales del poder

Más Noticias
Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Comentarios