Abeldaño viaja a Rosario y tendrá su primera convocatoria en Atlético Tucumán

La Reserva se enfrentará a River de local

Los dirigidos por Colace recibirán desde las 19 a River en el Monumental, por la novena jornada de la Copa Proyección de la Reserva. Los “Decanos”, que tienen 19 puntos, buscarán regresar a la victoria tras perder el invicto ante Central Córdoba. Para este encuentro contarán con la presencia de los volantes Leonel Vega (recuperado de una lesión) y Ezequiel Godoy (cumplió las dos fechas de suspensión). Los “Millonarios”, que llegan con 13 unidades, en el sexto lugar de la tabla, y vienen de igualar en el clásico frente a Boca. Los simpatizantes “decanos” podrán ubicarse en el sector de la tribuna Laprida.