Abeldaño viaja a Rosario y tendrá su primera convocatoria en Atlético Tucumán

Atlético tendrá una novedad importante en la delegación que viajará a Rosario para visitar a Newell’s: Carlos Abeldaño, delantero de 20 años y actual máximo artillero de la Reserva con seis goles, tendrá su primera convocatoria en el plantel profesional.
El juvenil, que firmó contrato en agosto, se incorpora al grupo dirigido por Lucas Pusineri luego de la sanción por tiempo indefinido a Leandro Díaz, expulsado en el último encuentro ante Gimnasia.
Con la camiseta número 35, se perfila como una de las opciones en la delantera para acompañar a Mateo Coronel o ingresar como alternativa desde el banco.
Abeldaño se suma así a la lista de juveniles promovidos por Pusineri en este Clausura. Antes ya habían tenido participación Ezequiel Godoy y Agustín Gálvez, consolidando un recambio que le da aire fresco al plantel “decano” en el Clausura.
La Reserva se enfrentará a River de local
Los dirigidos por Colace recibirán desde las 19 a River en el Monumental, por la novena jornada de la Copa Proyección de la Reserva. Los “Decanos”, que tienen 19 puntos, buscarán regresar a la victoria tras perder el invicto ante Central Córdoba. Para este encuentro contarán con la presencia de los volantes Leonel Vega (recuperado de una lesión) y Ezequiel Godoy (cumplió las dos fechas de suspensión). Los “Millonarios”, que llegan con 13 unidades, en el sexto lugar de la tabla, y vienen de igualar en el clásico frente a Boca. Los simpatizantes “decanos” podrán ubicarse en el sector de la tribuna Laprida.