Pánico en Mendoza: así fue el momento en que la alumna de 14 años disparó y se atrincheró en el patio de su escuela

Este miércoles una adolescente de 14 años llevó un arma a una escuela de Mendoza y efectuó tres disparos para amenazar a sus compañeros de clase, y también a docentes. Según trascendió en los medios locales, no se registraron heridos por el momento y la menos se atrincheró en el patio del establecimiento. En el lugar se desarrolla un amplio operativo policial.
La protagonista del incidente es una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, del departamento de La Paz, una localidad ubicada a 145 kilómetros de la capital provincial, limitando con San Luis. Ella entró a la institución con un arma calibre 9 milímetros que pertenecería a su padre, un efectivo de la Policía de San Luis.
De acuerdo con la información de los diarios locales, los compañeros de la escuela, que fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz, afirmaron que que la joven inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el arma cargada y apuntó a un par de chicos. Según describieron, es una niña muy callada, de pocas amigas, y a la que últimamente habían visto muy angustiada y llorando.
La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying
La menor de 14 años que fue armada a la escuela y se atrincheró en el interior, habría sido víctima sistemática de bulliyng, según contaron algunos de sus compañeros.
Algunos contaron que reclamaba poder hablar con la profesora Raquel, de Matemáticas. Además, indicaron que la niña es muy tranquila, de poco hablar, no es peleadora, no tiene muchas amistades y le hacían burla por alguna particularidad en el habla, en la forma simple de vestir y en que tiene cejas muy pobladas.