Pánico en Mendoza: así fue el momento en que la alumna de 14 años disparó y se atrincheró en el patio de su escuela

De acuerdo con la información de los diarios locales, los compañeros de la escuela, que fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz, afirmaron que que la joven inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el arma cargada y apuntó a un par de chicos. Según describieron, es una niña muy callada, de pocas amigas, y a la que últimamente habían visto muy angustiada y llorando.