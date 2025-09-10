La altitud y la viveza sudamericana: el cóctel que amargó a Ancelotti en Bolivia

Brasil sufrió una derrota inesperada en El Alto: cayó 1-0 frente a Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias y permitió que el equipo del altiplano asegurara un histórico boleto al repechaje rumbo al Mundial 2026. El entrenador de la “Canarinha”, Carlo Ancelotti, evitó declaraciones fuertes tras el encuentro y solo atribuyó la dificultad del partido a la altitud del estadio.