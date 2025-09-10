Atlético Tucumán tiene el desafío de controlar su temperamento

Aquella tarde, Espinoza había expulsado a Pusineri apenas al minuto de juego por un supuesto exceso verbal y, más tarde, le mostró la roja a Ignacio Maestro Puch y a Guillermo Acosta en situaciones que desataron la indignación. La de Acosta fue insólita: el árbitro lo chocó accidentalmente, lo amonestó y luego lo echó por doble amarilla. En aquel momento, Atlético emitió un duro comunicado en el que pedía que Espinoza no vuelva a dirigirlo y hasta que se realice una evaluación psicológica.