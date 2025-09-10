Secciones
DeportesFútbol

La medida que un fiscal tomó respecto al estadio de Independiente, luego de los incidentes en el duelo contra la "U" de Chile

De esta manera, el "Rojo" podría volver a recibir a sus hinchas en el duelo contra Banfield.

INCIDENTES. Los disturbios sucedieron en el partido entre Independiente y la U. de Chile. INCIDENTES. Los disturbios sucedieron en el partido entre Independiente y la U. de Chile.
Hace 30 Min

El futuro inmediato de Independiente comenzó a aclararse. El fiscal Mariano Zitto, encargado de investigar los disturbios ocurridos en Avellaneda durante el partido de la Copa Sudamericana entre el “Rojo” y Universidad de Chile, solicitó este miércoles que se levante la clausura preventiva del estadio Libertadores de América.

La medida había sido impuesta por el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, como parte de la investigación judicial sobre los incidentes que derivaron en una sanción severa de la Conmebol: la eliminación del certamen y la imposibilidad de contar con público durante siete partidos internacionales.

Con este nuevo paso procesal, se espera que en las próximas horas el magistrado convalide el pedido del fiscal. Si eso ocurre, Independiente podrá recibir a Banfield este sábado a las 16.45 con su cancha habilitada para los hinchas.

La clausura había tenido consecuencias inmediatas, por decisión judicial, el duelo ante Platense no pudo disputarse. Ahora, tras considerar que las exigencias iniciales fueron cumplidas, Zitto entiende que ya no hay motivos para sostener la restricción.

En paralelo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) trabajó en la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora. Este organismo, con representantes de distintas áreas vinculadas a la seguridad deportiva, analizó las fallas que quedaron expuestas en la organización del encuentro con Universidad de Chile y propuso medidas correctivas. Además, se aplicó el derecho de admisión a 41 barras que participaron de los incidentes.

La dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, también presentó un Plan Operativo de Seguridad que recibió la validación de todas las partes involucradas: la Aprevide, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la propia Fiscalía. El documento establece pautas para fortalecer los controles y garantizar que el regreso del público al estadio sea en un marco seguro y familiar.

“El objetivo de la clausura fue que se generen condiciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse”, destacó Zitto en su solicitud. Con el visto bueno final del juez, la cancha de Independiente volverá a abrir sus puertas.

Temas Buenos AiresClub Atlético IndependienteClub Universidad de ChileClub Atlético PlatenseBanfieldLiga Profesional de FútbolNéstor GrindettiTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fallo de la Conmebol: Independiente, descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes con la U de Chile

Fallo de la Conmebol: Independiente, descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes con la "U" de Chile

Un nuevo golpe para Independiente: ahora la Justicia lo obliga a pagar medio millón de dólares

Un nuevo golpe para Independiente: ahora la Justicia lo obliga a pagar medio millón de dólares

Cómo vivieron los hinchas lo que podría ser la última función de Lionel Messi en casa

Cómo vivieron los hinchas lo que podría ser la última función de Lionel Messi en casa

Fuerte cruce de arqueros en redes tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

Fuerte cruce de arqueros en redes tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

Independiente podrá volver a su casa: levantaron la clausura del estadio Libertadores de América

Independiente podrá volver a su casa: levantaron la clausura del estadio Libertadores de América

Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
3

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pecados capitales del poder
5

Pecados capitales del poder

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?
6

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Más Noticias
Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Comentarios