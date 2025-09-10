La medida que un fiscal tomó respecto al estadio de Independiente, luego de los incidentes en el duelo contra la "U" de Chile

El futuro inmediato de Independiente comenzó a aclararse. El fiscal Mariano Zitto, encargado de investigar los disturbios ocurridos en Avellaneda durante el partido de la Copa Sudamericana entre el “Rojo” y Universidad de Chile, solicitó este miércoles que se levante la clausura preventiva del estadio Libertadores de América.
La medida había sido impuesta por el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, como parte de la investigación judicial sobre los incidentes que derivaron en una sanción severa de la Conmebol: la eliminación del certamen y la imposibilidad de contar con público durante siete partidos internacionales.
Con este nuevo paso procesal, se espera que en las próximas horas el magistrado convalide el pedido del fiscal. Si eso ocurre, Independiente podrá recibir a Banfield este sábado a las 16.45 con su cancha habilitada para los hinchas.
La clausura había tenido consecuencias inmediatas, por decisión judicial, el duelo ante Platense no pudo disputarse. Ahora, tras considerar que las exigencias iniciales fueron cumplidas, Zitto entiende que ya no hay motivos para sostener la restricción.
En paralelo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) trabajó en la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora. Este organismo, con representantes de distintas áreas vinculadas a la seguridad deportiva, analizó las fallas que quedaron expuestas en la organización del encuentro con Universidad de Chile y propuso medidas correctivas. Además, se aplicó el derecho de admisión a 41 barras que participaron de los incidentes.
La dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, también presentó un Plan Operativo de Seguridad que recibió la validación de todas las partes involucradas: la Aprevide, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la propia Fiscalía. El documento establece pautas para fortalecer los controles y garantizar que el regreso del público al estadio sea en un marco seguro y familiar.
“El objetivo de la clausura fue que se generen condiciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse”, destacó Zitto en su solicitud. Con el visto bueno final del juez, la cancha de Independiente volverá a abrir sus puertas.