La medida que un fiscal tomó respecto al estadio de Independiente, luego de los incidentes en el duelo contra la "U" de Chile

En paralelo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) trabajó en la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora. Este organismo, con representantes de distintas áreas vinculadas a la seguridad deportiva, analizó las fallas que quedaron expuestas en la organización del encuentro con Universidad de Chile y propuso medidas correctivas. Además, se aplicó el derecho de admisión a 41 barras que participaron de los incidentes.