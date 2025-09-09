Un nuevo golpe para Independiente: ahora la Justicia lo obliga a pagar medio millón de dólares

Independiente todavía no termina de asimilar la dura eliminación de la Copa Sudamericana por la sanción de Conmebol, y ya recibió otro revés, esta vez en un terreno que le resulta familiar: el financiero. La Justicia dictaminó que el club de Avellaneda deberá abonarle a San Telmo U$S 550.000 dólares en concepto de derechos de formación por Alan Franco, ex defensor del “Rojo” y actual jugador de San Pablo.
El conflicto se originó en 2021, cuando Independiente transfirió el 50% del pase de Franco a Atlanta United de la MLS por U$S 2,8 millones. En ese momento, San Telmo reclamó ante los Tribunales el 20% de la operación, al entender que le correspondía por la formación del jugador. Tras un extenso proceso y con un interés adicional del 7%, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial terminó fijando el monto que ahora deberá afrontar la institución de Avellaneda.
No es la primera vez que ambas partes se cruzan en un estrado. En mayo de 2023 se había realizado una audiencia entre representantes de los clubes, aunque Independiente nunca concretó el pago reclamado. La falta de acuerdo derivó en un juicio ordinario que finalmente concluyó con el fallo adverso para el“Diablos Rojo”.
El presente económico del club ya venía mostrando señales de fragilidad en los últimos mercados de pases. Bajo la gestión de Néstor Grindetti, la dirigencia intentó ordenar las cuentas y saldar compromisos con acreedores para evitar inhibiciones, y poder reforzar al plantel. Sin embargo, este nuevo revés judicial obliga a Independiente a desembolsar una suma significativa en pleno semestre, lo que vuelve a tensar sus finanzas.