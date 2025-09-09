Un nuevo golpe para Independiente: ahora la Justicia lo obliga a pagar medio millón de dólares

El conflicto se originó en 2021, cuando Independiente transfirió el 50% del pase de Franco a Atlanta United de la MLS por U$S 2,8 millones. En ese momento, San Telmo reclamó ante los Tribunales el 20% de la operación, al entender que le correspondía por la formación del jugador. Tras un extenso proceso y con un interés adicional del 7%, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial terminó fijando el monto que ahora deberá afrontar la institución de Avellaneda.