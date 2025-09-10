Video: una alumna de 14 años se atrincheró con un arma en su escuela y realizó disparos

Según relataron testigos, la adolescente, hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y alumna de segundo año, fue al baño y regresó al patio con el arma cargada. Incluso llegó a apuntar brevemente a algunos compañeros. En las imágenes captadas por los presentes, se la ve sosteniendo el arma mientras camina por el patio escolar, consignó el diario "Los Andes".