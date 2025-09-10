Secciones
Video: una alumna de 14 años se atrincheró con un arma en su escuela y realizó disparos

En Mendoza, la adolescente ingresó esta mañana al establecimiento educativo. No se registraron heridos.

Una estudiante, de 14 años, se atrincheró esta mañana en la escuela 4-042 Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, portando un arma de fuego. Habría realizado al menos dos disparos al aire en el establecimiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 9.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas tras el primer recreo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Según relataron testigos, la adolescente, hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y alumna de segundo año, fue al baño y regresó al patio con el arma cargada. Incluso llegó a apuntar brevemente a algunos compañeros. En las imágenes captadas por los presentes, se la ve sosteniendo el arma mientras camina por el patio escolar, consignó el diario "Los Andes".

La situación generó un rápido operativo: la escuela fue evacuada y los alumnos trasladados preventivamente al hospital local de La Paz, donde fueron atendidos por cuadros de nerviosismo y luego retirados por sus familias. La evacuación coincidió con la jornada prevista para el acto por el Día del Maestro.

A las 11.30, ingresó al establecimiento el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), acompañado por personal policial y bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier. También se hicieron presentes autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En el Ministerio de Seguridad solicitaron evitar la presencia en las inmediaciones de la escuela, apelando al resguardo de la seguridad y del interés superior de la menor. Advirtieron que cualquier alteración externa podría poner en riesgo el operativo, que continúa bajo protocolos de máxima precaución.

Compañeros de la alumna la describen como una joven callada, de pocas amistades, y que recientemente se la había notado angustiada, incluso en llanto. Algunos testimonios señalaron que la menor se negó a entregar el arma y manifestó que no negociaría hasta que ingresara una docente en particular, señaló el diario en su sitio web.

