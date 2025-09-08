La manager de Franco Colapinto dejó una sugerente frase sobre su futuro en la Fórmula 1

Consultada sobre el futuro inmediato del pilarense en la categoría, Catarineu eligió mostrarse prudente pero optimista. “Estamos haciendo nuestra parte, trabajando. Veremos lo que pasa, pero ojalá que todo salga bien”. Aunque evitó dar un porcentaje de chances, cerró con un guiño: “Voy a dejar los números, pero el 43 es un número mágico”, expresó, en alusión al dorsal que luce Franco en la Máxima.