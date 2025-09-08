Secciones
La manager de Franco Colapinto dejó una sugerente frase sobre su futuro en la Fórmula 1

María Catarineu destacó la conexión del piloto con los hinchas argentinos y se mostró optimista sobre lo que viene en la categoría.

CONEXIÓN ESPECIAL. Franco Colapinto junto a su representante, María Catarineu, donde hablaron sobre el apoyo argentino y el futuro en la Fórmula 1. CONEXIÓN ESPECIAL. Franco Colapinto junto a su representante, María Catarineu, donde hablaron sobre el apoyo argentino y el futuro en la Fórmula 1.
Hace 30 Min

En un fin de semana difícil para Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia, su representante María Catarineu dejó algunas frases que invitan a la ilusión sobre el futuro del piloto en la Fórmula 1.

Desde Monza, la manager destacó la energía de los hinchas argentinos que acompañaron al corredor bonaerense. “Es apasionante, divertidísimo. Siempre estuvimos bailando, la gente es un amor, una maravilla. La pasión de los argentinos no se puede explicar”, afirmó. Colapinto incluso se sumó a un pequeño banderazo que organizaron los fanáticos, gesto que reforzó ese vínculo especial con su público.

La mánager reconoció que, más allá de los resultados, el apoyo económico y emocional que recibe el piloto resulta clave en su crecimiento. “No es poca cosa. Ayer Franco pasó por una esquina donde había argentinos, se bajó del auto, se sacó una foto y lo compartió en sus redes. Esa conexión es fundamental”, valoró.

Consultada sobre el futuro inmediato del pilarense en la categoría, Catarineu eligió mostrarse prudente pero optimista. “Estamos haciendo nuestra parte, trabajando. Veremos lo que pasa, pero ojalá que todo salga bien”. Aunque evitó dar un porcentaje de chances, cerró con un guiño: “Voy a dejar los números, pero el 43 es un número mágico”, expresó, en alusión al dorsal que luce Franco en la Máxima.

Las palabras de su representante llegaron pocas horas después de que Flavio Briatore, asesor de Alpine, dejara abierta la posibilidad de que el argentino siga como compañero de Pierre Gasly. “Al principio pagó por su inexperiencia, pero en las últimas carreras ha sido más consistente. Quizás sea Franco, vamos a ver”, sostuvo el empresario italiano.

Pasó Italia y se viene Azerbaiyán

Con un 17° puesto en Monza y todavía sin sumar puntos en su primera temporada en la Fórmula 1, Colapinto se apoya en el trabajo de su equipo de representantes (Catarineu y Jamie Campbell-Walter) y en la pasión de sus seguidores para seguir empujando su sueño. 

El próximo compromiso será el 21 de septiembre en Bakú, donde buscará cambiar la imagen y acercarse a la zona de puntos.

Temas ItaliaFórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpine
