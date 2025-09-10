El Indec publicará este miércoles la inflación de agosto

De confirmarse estas proyecciones, el dato superaría levemente al registrado en julio, cuando el IPC fue de 1,9%, lo que a su vez había representado un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto de junio (1,6%).
En línea con estas previsiones, el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central reflejó una corrección al alza por parte de los analistas, quienes anticiparon una inflación del 2,1% para agosto.
A la espera del nuevo informe, el dato permitirá observar cómo continúa la evolución del índice de precios a lo largo de 2025.