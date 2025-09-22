Más de la mitad de los jóvenes con diabetes no sabe que la tiene, según un estudio en The Lancet

Un estudio global publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology alertó sobre un panorama preocupante: más de la mitad de los adultos jóvenes de entre 15 y 39 años con diabetes desconoce que padece la enfermedad. Esto significa que millones de personas no reciben diagnóstico ni tratamiento, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves y muerte prematura.
La investigación fue liderada por Lauryn Stafford, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, junto a colaboradores de Chile y México. Los datos muestran que el subdiagnóstico disminuye con la edad: mientras el 57,8% de los jóvenes adultos ignora su condición, la cifra baja al 37,6% en adultos de 40 a 64 años y al 19,7% en mayores de 65 años.
La situación en América del Sur
En América del Sur, la mayoría de los adultos con diabetes no sabe que la tiene, aunque quienes sí reciben tratamiento presentan los porcentajes más altos de control adecuado del azúcar en sangre. La Argentina y Chile lideran con más del 50% de pacientes con control óptimo. La doctora Stafford señaló que factores como vacíos en cobertura médica, baja prioridad en pruebas para jóvenes y barreras geográficas en zonas rurales contribuyen al subdiagnóstico.
Solo uno de cada cinco pacientes a nivel mundial logra mantener su glucosa en niveles seguros, lo que resalta la necesidad de garantizar acceso temprano a diagnóstico, tratamiento y educación sobre la enfermedad. Los investigadores recomiendan invertir en programas de detección de diabetes para jóvenes, asegurar la disponibilidad de medicamentos y pruebas de glucosa, y sensibilizar sobre los riesgos y síntomas de la enfermedad.
El informe concluye que la cooperación internacional es clave para reducir desigualdades y avanzar hacia la meta de la Organización Mundial de la Salud de que el 80% de los casos de diabetes sean diagnosticados para 2030. Detectar y tratar a tiempo puede marcar la diferencia entre complicaciones graves, y una vida saludable y activa.