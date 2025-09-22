Más de la mitad de los jóvenes con diabetes no sabe que la tiene, según un estudio en The Lancet

La investigación fue liderada por Lauryn Stafford, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, junto a colaboradores de Chile y México. Los datos muestran que el subdiagnóstico disminuye con la edad: mientras el 57,8% de los jóvenes adultos ignora su condición, la cifra baja al 37,6% en adultos de 40 a 64 años y al 19,7% en mayores de 65 años.